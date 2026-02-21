Howard Carpendale veröffentlicht überraschend neues Album

Howard Carpendale (80) veröffentlicht heute überraschend sein neues Album "Zeitlos". Noch im September 2024 hatte der Schlagerstar gegenüber dem Express erklärt, dass er nach seinem letzten Album "Let's Do It Again" kein neues mehr veröffentlichen werde. Doch nun folgt die Kehrtwende: Das neue Werk des 80-Jährigen ist eine Mischung aus frischen Kompositionen und neu interpretierten Klassikern seiner langen Karriere. Der Anstoß dazu kam aus einem intensiven Austausch mit seinem Musical Director, in dem Howard den Wunsch äußerte, zentrale Titel seiner Laufbahn noch einmal aufzunehmen und sie behutsam zu aktualisieren, damit sie "etwas mehr klingen wie heute", wie er gegenüber der Neuen Osnabrücker Zeitung verriet.

Mit "Zeitlos" rechnet der Musiker auch mit der modernen Musikindustrie ab. Besonders das Streaming-Geschäft kritisiert er hart, da es nicht nur die finanzielle Situation der Künstler belaste, sondern auch den kreativen Prozess einschränke. Er stellte klar: "Das mache ich nicht mit" und betonte, er wolle gute Musik machen, ohne ständig zu überlegen, ob ein Titel "streamingaffin" sei. Auch zur wachsenden Rolle von künstlicher Intelligenz fand der Musiker klare Worte: "Wenn KI Erfolg hat, sehe ich überhaupt keine Möglichkeit mehr, dass junge Menschen eine Karriere starten", sagte er.

Dass mit "Zeitlos" Abschiedstöne mitschwingen, heißt für Howard nicht, dass er sich aus dem Rampenlicht zurückzieht. Der Sänger plant weiter große Live-Shows: Seine Abschiedstournee startet am 12. März in Riesa und endet am 18. April 2026 in Hamburg. Ganz ausschließen will er ein weiteres Kapitel nach "Zeitlos" nicht. Der Musiker glaubt allerdings nicht daran, in der heutigen Zeit noch große Erfolge zu landen: "Ich rechne nicht damit, dass ich jemals wieder einen großen Hit haben würde. Die meisten von uns können nicht damit rechnen."

Getty Images Howard Carpendale, Musiker

Getty Images Howard Carpendale bei "Schlagerbooom – Alles Funkelt! Alles Glitzert!", Oktober 2025

Getty Images Howard Carpendale, Musiker