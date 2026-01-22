Gewusst? Howard Carpendale schrieb Titelsong zu "Pumuckl"

Howard Carpendale (80), bekannt als einer der erfolgreichsten Schlagersänger Deutschlands und Ikone der 80er Jahre, hat ein musikalisches Werk geschaffen, das viele bis heute nicht mit ihm in Verbindung bringen: Der heute 80-jährige Künstler schrieb gemeinsam mit anderen Kreativen das Titellied der beliebten Pumuckl-Fernsehserie. Der Song "Hurra, hurra, der Pumuckl ist da" wurde zur unverwechselbaren Erkennungsmelodie des frechen Kobolds. Im Zusammenspiel mit weiteren Künstlern wie Joachim Horn-Bernges, Ulrich König und Fritz Muschler entstand das Lied, das Millionen Kinder- und auch Erwachsenenherzen höher schlagen ließ.

Im Gespräch mit Online-Star-News verriet Howard, dass der Song unter erstaunlich unkomplizierten Umständen entstanden ist. "Das ist gar keine große Geschichte. Horn und ich waren damals mitunter die erfolgreichsten Komponisten in Deutschland und man hat uns gefragt, ob wir diese Nummer schreiben. Zehn Minuten später war es fertig", erklärte der Musiker. Die eingängige Melodie und die humorvolle Umsetzung des Zeichentrick-Kobolds begleiteten die Kultserie über Jahre hinweg und festigten den Status des Liedes als echtes Stück deutschsprachiger Popkultur. Auch in den Jahren danach blieb der Song durch zahlreiche Coverversionen und Neuauflagen beliebt – und feiert seit einiger Zeit sein Comeback. Denn mit neuen Staffeln und einem eigenen Kinofilm ist der beliebte Kobold, der in einer Münchner Schreinerei sein Unwesen treibt, seit Monaten wieder in aller Munde. Zwar lebt der einstige Meister Eder, gespielt von Gustl Bayerhammer, nicht mehr, doch hat sein Neffe, Florian Brückner, den Posten würdig übernommen.

Auch Hans Clarin, der dem Klabautermann seine markante Stimme verlieh, ist bereits 2005 verstorben. Mittels moderner Technik und der Stimme von Maxi Schafroth ist aber auch hier für Nostalgie pur gesorgt. Die Verbindung zwischen Howard und Pumuckl wiederum mag überraschend wirken, zeigt jedoch eine weniger bekannte Seite des Lebens des Schlagersängers. Neben seinen großen Bühnenauftritten und Hits wie "Hello Again" erinnert sich der gebürtige Südafrikaner gerne an solche Projekte, die abseits seines Hauptschaffens lagen. Heute blickt der Familienvater stolz auf ein Leben voller musikalischer Erfolge und kreativer Abenteuer zurück, darunter auch dieser Kultklassiker. Sein Werk für die Pumuckl-Serie bleibt eine liebevolle Erinnerung an eine Ära, in der er kreative Vielfalt bewies und Kinder sowie Erwachsene gleichermaßen begeisterte.

Anzeige Anzeige

Collage: ActionPress, Getty Images Collage: Howard Carpendale und Pumuckl

Anzeige Anzeige

Getty Images Marcus H. Rosenmüller, Florian Brückner, Gisela Schneeberger und Maximilian Schafroth bei der Premiere von "Pumuckl und das große Missverständnis"

Anzeige Anzeige

ActionPress Meister Eder und sein Pumuckl beim Essen

Anzeige