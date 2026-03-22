Erstes Duett: Howard Carpendale singt mit Wayne auf Konzert

Wayne Carpendale (48) hat bei einem Konzert seines Vaters Howard Carpendale (80) in der Kölner Lanxess Arena für einen emotionalen Überraschungsmoment gesorgt. Am Mittwoch, den 18. März, holte der Schlagerstar seinen Sohn plötzlich auf die Bühne, um gemeinsam mit ihm den Song "Stand by Me" von Ben E. King zu singen. Für das Publikum war es laut RTL ein außergewöhnliches Erlebnis, denn ein öffentliches Duett der beiden hatte es zuvor noch nie gegeben. Wayne, der in einem schwarzen Outfit auf die Bühne kam, war merklich nervös, doch schon mit seinen ersten Tönen brach in der nahezu ausverkauften Arena großer Jubel aus.

Der Auftritt war umso überraschender, da Wayne seinem Vater einst versprochen hatte, niemals zu singen. Doch seit seiner Teilnahme bei The Masked Singer Ende 2025, bei der er als "King" enttarnt wurde und den dritten Platz belegte, hat sich einiges geändert. Howard kündigte während des Konzerts an, dass es diese besondere Darbietung nur an zwei Orten geben wird: in Köln, wo Wayne in Frechen bei Köln geboren wurde und aufgewachsen ist, und am 26. März noch einmal in München, wo beide seit vielen Jahren leben. Die meisten Fans von Howard kennen Wayne bereits seit seiner Kindheit und waren spürbar gerührt davon, dass er das einst gegebene Versprechen auf Wunsch seines Vaters nun gebrochen hat.

Für Wayne ist die Verbindung zur Musik seines Vaters seit jeher etwas Besonderes. Er hat Howard auf vielen Tourneen begleitet und es bedeutet ihm viel, dass nun auch sein siebenjähriger Sohn Mads diese Erfahrung mit seinem Opa teilen kann. Howard befindet sich derzeit auf seiner Arena-Abschiedstournee, da der 80-Jährige gesundheitliche Einschränkungen habe und die großen Tourneen zu anstrengend geworden seien. Kleinere Auftritte will der Sänger aber weiterhin machen, solange es ihm möglich ist.

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Getty Images Wayne und Howard Carpendale bei "Hello Again – Eine Samstagnacht mit Howard Carpendale" in der Westfalenhalle, Dortmund

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Instagram / wayne_interessiert_s Howard und Wayne Carpendale in der Lanxess Arena in Köln, März 2026

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Joyn/Willi Weber Wayne Carpendale bei "The Masked Singer" 2025