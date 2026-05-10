Natalie Portman verlor dieses kuriose "Star Wars"-Requisit

Natalie Portman (44) hat jetzt zugegeben, vom Set der Star Wars-Prequel-Trilogie ein ungewöhnliches Souvenir mitgenommen zu haben. Wie sie in der "The Drew Barrymore Show" verriet, handelte es sich dabei um Anakins berühmten Padawan-Zopf aus "Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger". Das Haarteil war allerdings kein echtes Haar von Hayden Christensen (45), der Anakin Skywalker spielte, sondern lediglich eine angeclipste Strähne. "Sie ist ziemlich ikonisch", sagte Natalie über das kuriose Erinnerungsstück, musste jedoch einräumen: "Das einzige Problem ist, dass ich sie verloren habe. Ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Ich habe sie gestohlen und verloren."

Wie sich herausstellte, ist Natalie mit ihrer Vorliebe für haarige Andenken nicht allein. Moderatorin Drew Barrymore (51) wies in ihrer Show darauf hin, dass auch Kollege Hayden ähnliche Souvenirs vom Set mitgehen ließ. Das bestätigte er laut Kino.de kürzlich sogar selbst bei der Fan Expo in New Orleans. Der Schauspieler sicherte sich seine Anakin-Perücke aus "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith" sowie einige der kleinen Zöpfe von Natalies Figur Padmé Amidala aus Episode II. Außerdem verriet der 44-Jährige, dass er auch "ein paar Lichtschwerter" behalten habe.

Als Padmé Amidala und Anakin Skywalker sind Natalie Portman und Hayden Christensen heute untrennbar mit dem "Star Wars"-Universum verbunden. Mit "Episode I – Die dunkle Bedrohung" wurden beide weltweit bekannt und prägten die Prequel-Trilogie für viele Fans bis heute nachhaltig. Entsprechend groß ist das Interesse an den persönlichen Anekdoten und kleinen Geschichten aus der damaligen Drehzeit, die den Blick hinter die Kulissen noch einmal lebendig werden lassen. Ob Anakins verschwundener Padawan-Zopf allerdings jemals wieder auftaucht, bleibt weiterhin fraglich.

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Imago Natalie Portman und Hayden Christensen in "Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger"

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ActionPress Hayden Christensen als Anakin Skywalker in "Star Wars – Die Rache der Sith"

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Die Hauptdarsteller aus "Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith", 2005