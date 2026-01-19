Stars halten verstorbene Ikone Valentino Garavani in Ehren

Die Nachricht von Valentinos (†93) Tod am 19. Januar 2026 erschütterte die gesamte Celebrity-Welt, und zahlreiche A-List-Stars nutzten ihre Social-Media-Kanäle, um dem verstorbenen Modeschöpfer die letzte Ehre zu erweisen. Supermodel Cindy Crawford (59) teilte eine bewegende Fotoserie mit dem Designer und schrieb in ihrem emotionalen Tribut: "Ich bin untröstlich über Valentino Garavanis Tod. Er war ein wahrer Meister seines Handwerks, und ich werde immer dankbar sein für die Jahre, in denen ich das Privileg hatte, eng mit ihm zusammenzuarbeiten." Cindy, die über Jahrzehnte hinweg eine enge professionelle und persönliche Beziehung zu Valentino pflegte, beschrieb ihn als einen Menschen, der die Schönheit in allem sah. Auch Model Coco Rocha (37) meldete sich zu Wort und trauerte um "einen weiteren Giganten unserer Branche und einen wahren Gentleman", der die Mode mit "Anmut, Disziplin und Schönheit" geprägt habe.

Besonders bewegend waren die Worte von Designerkollegen, die Valentinos Einfluss auf ihre eigenen Karrieren würdigten. Zac Posen (45) verfasste einen ausführlichen Instagram-Post, in dem er schrieb: "Mr. Valentino hat uns verlassen, und mit ihm eine Ära seltener Eleganz und Anmut. Er glaubte zutiefst an Glamour, an Schönheit und vor allem an die Macht und Liebe der Frauen." Zac betonte Valentinos Großzügigkeit und Güte, die er über Jahrzehnte hinweg vielen jungen Designern entgegenbrachte. Er sei "der Letzte einer Generation von Meistern aus einer anderen Zeit" gewesen. Pierpaolo Piccioli, der ehemalige Kreativdirektor des Hauses Valentino, zeigte seine Emotionen auf eine besonders schlichte, aber kraftvolle Weise: Er kommentierte lediglich mit einem gebrochenen Herz-Emoji unter den offiziellen Todespost. Fashion-Publicistin Kelly Cutrone (60) erinnerte sich an den Moment, als das Modehaus sie für eine Kampagne anfragte, und beschrieb diesen als "epische Nacht". Die Reaktionen zeigten, wie tief Valentinos Verlust die gesamte Modebranche erschütterte.

Valentino revolutionierte die Modewelt mit seiner unverwechselbaren Vision femininer Eleganz, die Generationen von Frauen verzauberte. Geboren 1932 in Voghera, begann seine Reise in die Haute Couture bereits in den 1950er Jahren, als er in Paris bei renommierten Designern wie Jean Dessès und Guy Laroche lernte. Sein Markenzeichen wurde das berühmte "Valentino-Rot", ein orangestichiger Rotton, der zu einem der erkennbarsten Farbtöne der Modegeschichte avancierte. Seine Überzeugung, "Frauen wollen schön sein", spiegelte sich in jeder seiner Kreationen wider – von opulenten Abendroben mit aufwendigen Stickereien bis hin zu zeitlosen Tageskleidern, die weibliche Silhouetten perfekt zur Geltung brachten. Besonders seine Arbeit mit luxuriösen Materialien wie Seide, Spitze und Kaschmir machte ihn zum Liebling internationaler Stil-Ikonen. Valentinos Einfluss reichte weit über die reine Kleidung hinaus – er erschuf einen Lebensstil, der Luxus, Raffinesse und italienische Lebensart verkörperte. Seine legendären Modenschauen in Rom und Paris setzten jahrzehntelang Maßstäbe für die gesamte Branche.

Getty Images Valentino Garavani, Modedesigner

Instagram / cindycrawford Cindy Crawford lief mehrfach für Valentino über den Laufsteg

Instagram / zacposen Zac Posen verabschiedete sich ebenfalls von Valentino