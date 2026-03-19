Fünf weitere Stars sind Teil von "The White Lotus" Staffel 4

Das Cast-Puzzle der vierten Staffel von The White Lotus fügt sich weiter zusammen: Wie HBO jetzt bekannt gab, verstärken Chloe Bennet (33), Max Greenfield (45), Charlie Hall (28), Kumail Nanjiani (47) und Jarrad Paul das Ensemble der erfolgreichen HBO-Serie. Die neuen Stars werden sich gemeinsam mit bereits angekündigten Darstellern wie Helena Bonham Carter (59), Vincent Cassel (59), Sandra Bernhard (70), Steve Coogan, Alexander Ludwig (33) und AJ Michalka (34) durch die Handlung kämpfen. Wie gewohnt erstreckt sich die Story über eine Woche und verfolgt sowohl eine neue Gruppe von Hotelgästen als auch das Team des Luxusresorts. Gedreht wird die vierte Staffel in Frankreich, wo Serienschöpfer Mike White seine bissige Urlaubssatire erneut in einem gehobenen Hotel ansiedelt.

Das Casting für die neue Staffel ist allerdings noch nicht vollständig abgeschlossen, wie der Sender mitteilte. Neben den bereits genannten Namen sind außerdem Calev Jonte Edwards, Dylan Ennis, Corentin Fila, Ari Graynor (42), Marissa Long, Chris Messina und Nadia Tereszkiewicz mit von der Partie. Mike White kehrt als Creator, Autor und Regisseur zurück und fungiert gemeinsam mit David Bernad und Mark Kamine als Executive Producer. Die Mischung aus etablierten Stars und frischen Gesichtern verspricht erneut ein explosives Aufeinandertreffen verschiedener Charaktere.

"The White Lotus" hat sich seit der ersten Staffel, die auf Hawaii spielte, zu einem der erfolgreichsten Formate von HBO entwickelt. Die zweite Staffel führte die Zuschauer nach Sizilien, während die dritte Staffel in Thailand angesiedelt war. Jede Season erzählt eine in sich abgeschlossene Geschichte mit neuen Gästen und Angestellten, die in einem exklusiven Resort aufeinandertreffen. Das Konzept von Mike White, der wohlhabende Urlauber und das Hotelpersonal in teils absurde und dramatische Situationen zu verwickeln, sorgte bereits für zahlreiche Emmy-Auszeichnungen. Mit der Verlegung des Schauplatzes nach Frankreich setzt die Serie ihre Tradition fort, in jeder Staffel eine neue luxuriöse Destination zu erkunden.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, Getty Images Chloe Bennet und Max Greenfield, Collage

Anzeige Anzeige

Getty Images Charlie Hall bei Vanity Fairs "Vanities: A Night For Young Hollywood" im Bar Marmont, Los Angeles, 11. März 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Kumail Nanjiani, Schauspieler

Anzeige