Jennie Garth enttäuscht: Keine Rolle in "The White Lotus" 3

Jennie Garth (53) hat in ihrem eigenen Podcast "I Choose Me" erstmals offenbart, dass sie für eine Rolle in der gefeierten HBO-Serie The White Lotus vorgesprochen hat – und am Ende leer ausging. In der am Donnerstag veröffentlichten Folge mit Gast Susan Lucci (79) sprach die Schauspielerin darüber, welche Jobs an ihr vorbeigegangen sind. "Für mich war es eine der Rollen, die ich kürzlich nicht bekommen habe und über die ich enttäuscht war, eine der Figuren in 'White Lotus'", sagte Jennie. Besonders bitter für sie: Staffel drei wurde in Thailand gedreht. "Und sie haben diese Staffel in Thailand gedreht, was ich wirklich geliebt hätte. Also war ich enttäuscht, ich werde nicht lügen", erklärte sie in ihrem Podcast.

Welcher Part es genau war, ließ Jennie offen. Klar ist jedoch: Weil die Dreharbeiten in Thailand stattfanden, ging es eindeutig um Staffel drei. In dem Kapitel tauchten unter anderem die Figuren Jaclyn (Michelle Monaghan, 49), Kate (Leslie Bibb) und Laurie (Carrie Coon) auf – ein Trio auf Mädels-Trip – sowie Victoria Ratliff, die von Parker Posey (57) gespielte Familienpatin. Dass prominente Namen bei "The White Lotus" anklopfen, ist längst kein Geheimnis: Jessica Capshaw (49) verriet, sie habe für Kate vorgelesen, und Kelsea Ballerini (32) testete sich einst als Portia in Staffel zwei. Während Jennies Bewerbung ohne Happy End blieb, rüstet sich die Anthologie bereits für die nächste Runde: Für Staffel vier bestätigte HBO auf X unter anderem Helena Bonham Carter (59), Chris Messina, AJ Michalka (34), Alexander Ludwig (33) und Marissa Long. Gedreht werden soll im Süden Frankreichs, kolportiert wird Saint-Tropez.

Abseits der aktuellen Casting-News wird deutlich, wie offen Jennie Garth inzwischen über Rückschläge in ihrer Karriere spricht. Ohne Bitterkeit, dafür mit Humor blickt die Schauspielerin auf verpasste Chancen und nicht zustande gekommene Projekte zurück. In ihrem Podcast spricht die "Beverly Hills, 90210"-Ikone regelmäßig über berufliche Umwege, Entscheidungen und Erfahrungen – zuletzt im Gespräch mit Soap-Star Susan Lucci. Und auch wenn ein Dreh in Thailand vorerst nur ein Wunsch blieb, scheint ihre Lust auf neue Abenteuer weiterhin ungebrochen.

Getty Images Jennie Garth, Schauspielerin

Getty Images Susan Lucci bei der Buchpräsentation "La Lucci" der American Heart Association im Mandarin Oriental New York

