Neue "The White Lotus"-Staffel: Diese Stars mischen mit

Helena Bonham Carter (59), Marissa Long und Chris Messina checken als neueste Gäste in der vierten Staffel von The White Lotus ein – und bringen frischen Glanz in das gefeierte HBO-Format. Gedreht wird diesmal in Frankreich, unter anderem an der Riviera, wo Serienmacher Mike White seine bissige Urlaubssatire erneut in einem Luxusresort ansiedelt, wie The Hollywood Reporter berichtet. Wie gewohnt dreht sich alles um ein bunt gemischtes Aufeinandertreffen von wohlhabenden Hotelgästen und genervten Angestellten, die sich über eine Woche hinweg durch Intrigen, Peinlichkeiten und eskalierende Konflikte manövrieren. An Bord ist neben dem neuen Trio auch Steve Coogan, dazu Alexander Ludwig (33) und AJ Michalka (34), die bereits vorab als Cast-Mitglieder bestätigt worden waren.

Showmacher Mike fungiert wieder als Autor, Regisseur und Executive Producer, unterstützt von David Bernad und Mark Kamine. Nach Hawaii, Italien und Thailand verlagert das Team die preisgekrönte Reihe nun endgültig nach Frankreich, nachdem der Drehort an der Côte d’Azur lange nur gemunkelt worden war und erst am 20. November offiziell bestätigt wurde. David kündigte im Gespräch mit dem Newsportal an, die neuen Folgen würden erneut sehr nah an aktuellen Debatten sein. "Ich denke, es wird in einer Weise zur Kultur sprechen, die relevant sein wird", erklärte er und versprach eine Richtung, über die sich Fans freuen würden. Konkrete Story-Details bleiben unter Verschluss, klar ist aber, dass sich wieder ein völlig neuer Figurenkosmos um die prominenten Neuzugänge ranken wird.

Bereits vor rund drei Wochen berichtete Variety, dass die neuen Episoden nicht irgendwo an der Côte d’Azur spielen, sondern direkt im prächtigen Château de la Messardière bei Saint-Tropez. Das Fünf-Sterne-Anwesen bot schon vor Drehstart reichlich Stoff für Spekulationen. Die mondäne Villa thront hoch über der Bucht, mit Blick auf Weinberge und berühmte Strände – und hält mit Rolls-Royce-Shuttles, Pool und üppigen Gärten genau das Ambiente bereit, das für das Drama rund um Eitelkeiten, Machtspiele und exklusive Cocktails gebraucht wird. Dreharbeiten könnten laut dem Blatt sogar bis nach Cannes reichen, wo während des Filmfestivals traditionell echtes Glamour-Flair herrscht.

Getty Images Schauspieler von "The White Lotus" in Los Angeles

Getty Images Helena Bonham Carter, Schauspielerin

Getty Images Der Cast der dritten Staffel von "The White Lotus" bei der Premiere in Los Angeles

