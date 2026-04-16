Die Côte d'Azur wird zum Schauplatz von "The White Lotus"

Die beliebte HBO-Erfolgsserie The White Lotus geht in die vierte Runde – und das an einem besonders glamourösen Schauplatz. Wie der Sender um CEO Casey Bloys jetzt offiziell bestätigte, hat die Produktion zur neuen Staffel bereits begonnen. Gedreht wird an der französischen Riviera: Cannes, St. Tropez und Monaco dienen als Kulisse, zusätzlich finden Dreharbeiten in Paris statt. Laut offizieller Beschreibung spielt sich die Handlung rund um eine neue Gruppe von Hotelgästen und Mitarbeitern des titelgebenden Hotels innerhalb einer Woche ab – und zwar während des Filmfestivals von Cannes, das in diesem Jahr vom 12. bis 23. Mai stattfindet.

Zum Ensemble der neuen Staffel zählen gleich mehrere bekannte Gesichter: Helena Bonham Carter (59), Vincent Cassel (59), Steve Coogan und Kumail Nanjiani (47) gehören ebenso dazu wie Alexander Ludwig (33), AJ Michalka (35) und Rosie Perez. Auch Heather Graham (56), Max Greenfield (45) und Sandra Bernhard (70) sind als Teil der Besetzung bestätigt. Wie gewohnt dreht sich die Story um eine neue Gruppe von Gästen und Angestellten des White-Lotus-Hotels, die im Laufe der Festivaltage für Drama sorgen. Die Serie lebt dabei von sozialer Satire, großen Gefühlen und düsteren menschlichen Abgründen.

Schöpfer und Showrunner Mike White, der die preisgekrönte Anthologie-Serie ins Leben gerufen hat, denkt offenbar sogar über Gastauftritte von Teilnehmern der Realityshow "Survivor" nach. Mike, der selbst als Schauspieler bekannt ist, hatte bereits in der Vergangenheit an der US-Ausgabe von "Survivor" teilgenommen. Die ersten drei Staffeln von "The White Lotus", wo anfangs auch Sydney Sweeney (28) mitmischte, spielten jeweils an einem anderen exotischen Luxusort – von Hawaii über Sizilien bis nach Thailand –, was der Serie ihren unverwechselbaren Look verlieh. Mit der Côte d'Azur und dem glamourösen Filmfestival-Flair setzt die vierte Staffel diese Tradition nun auf besonders prominente Weise fort.

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Getty Images Mike White bei der Premiere der dritten Staffel von "The White Lotus"

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Getty Images Helena Bonham Carter im Januar 2023

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Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

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