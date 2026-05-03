Wenig Zeit mit seiner Tochter: Yasin Cilingir zerreißt es

Realitystar Yasin Cilingir (35) hat sich gegenüber seinen Fans auf Instagram geöffnet und von einem Moment erzählt, der ihn emotional nicht loslässt. Kürzlich fragte ihn seine Tochter, ob er noch mit ihr kuscheln könne – doch er musste ablehnen. "Vor ein paar Tagen hat meine Tochter mich gefragt, ob ich noch mit ihr kuscheln kann. Und ich sagte: 'Nein, ich habe keine Zeit.' Seitdem lässt mich dieser Moment nicht mehr los", beschrieb er die Situation.

Hintergrund des emotionalen Posts ist die Trennung von seiner Ex-Partnerin Samira Cilingir. Da die beiden nicht mehr zusammenleben, muss Yasin nach dem Zubettbringen der Kinder jeweils wieder nach Hause fahren. "Ich habe die Kinder schlafen gelegt und dann musste ich auch gehen", erklärte er. Dieser wiederkehrende Abschied setzt ihm sichtlich zu. In seinem Statement machte er deutlich, wie sehr ihn der Gedanke beschäftigt, diese kostbaren Augenblicke zu verpassen: "Denn irgendwann werde vielleicht ich fragen und sie sagt nein. Nicht, weil sie mich nicht liebt, sondern weil sie groß geworden ist."

Yasin und Samira hatten sich in der Vergangenheit gemeinsam in diversen TV-Formaten gezeigt und galten dort als harmonisches Paar, bevor ihre Trennung öffentlich wurde. Aus der Beziehung stammen zwei Kinder, für die beide weiterhin da sind. Wie wichtig ihm die Zeit mit seiner Familie ist, hatte der Realitystar schon in früheren Interviews und Netz-Beiträgen betont. In seinem aktuellen Post richtet er sich nun auch direkt an andere Eltern und mahnt, die kleinen Alltagsmomente mit dem Nachwuchs bewusster zu erleben.

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir mit seiner Tochter

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir mit seiner Tochter Medina

Anzeige Anzeige

Instagram / samira.bne Yasin und Samira Cilingir, April 2025