So erarbeitete sich Robert Geiss seinen Millionärsstatus

Robert Geiss (62) ist einer der bekanntesten Realitystars Deutschlands – und sein Reichtum ist selbst erarbeitet. Der Unternehmer und TV-Star, der gemeinsam mit seiner Familie seit 2011 bei der RTL-Zwei-Doku Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie zu sehen ist, hat sein Vermögen nicht geerbt, sondern es sich von Grund auf aufgebaut. Den Startschuss gab er 1986, als er gemeinsam mit seinem Bruder das Modelabel "Uncle Sam" gründete. Knapp zehn Jahre später verkaufte das Duo die Marke für rund 140 Millionen D-Mark – der Grundstein für Roberts Aufstieg zum Multimillionär war gelegt. Wie groß sein heutiges Vermögen ist, hat er im OMR-Podcast selbst angedeutet: "Die 100 Millionen Euro habe ich voll."

Nach dem Verkauf von "Uncle Sam" setzte Robert vor allem auf Luxusimmobilien: kaufen, sanieren, verkaufen. So soll er etwa 2014 eine Immobilie in Kitzbühel für 4,5 Millionen Euro veräußert haben. Dazu betreibt er in Frankreich das Hotel "Maison Prestige Roberto Geissini", das pro Nacht zwischen 150 und 800 Euro kostet. 2013 gründete er zudem das Modelabel "Roberto Geissini". Weitere Einnahmen generiert die Familie durch Werbedeals, etwa mit Müller Milch und Verivox, wie OK! berichtet. Besonders lukrativ ist aber das TV-Geschäft: Seit 2015 produziert Robert über seine Firma "Geiss TV" die eigene Serie selbst und soll pro Staffel rund 2,5 Millionen Euro von RTL Zwei kassieren. Pro Folge soll die Familie außerdem eine Gage von 60.000 Euro erhalten.

Trotz des enormen Reichtums beschreibt Robert sich selbst als bodenständig – und schiebt das auf seinen Wohnort Monaco. "Monaco hat den Vorteil, dass wir uns gar nicht richtig reich fühlen. Denn hier laufen Leute herum, da fallen dir die Schuhe aus", sagte er im OMR-Podcast. Im Hafen liegen Yachten mit über 100 Metern Länge und Preisschildern von bis zu 500 Millionen Euro – da wirke seine eigene 38 Meter lange Yacht fast bescheiden. Einen klaren Standpunkt hat Robert aber, wenn es ums Geldausgeben in der Familie geht: Seine Töchter Davina (22) und Shania (21) sollen ihren Wohlstand künftig selbst verdienen. "Wir nehmen uns deshalb vor, dass das Sponsoring by Daddy aufhört! Davina und Shania sollen mal schön an ihrer ersten eigenen Million arbeiten", erklärte er gegenüber Bild.

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RTL II Robert Geiss, Unternehmer

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Instagram / davinageiss Davina Geiss, Shania Geiss, Carmen Geiss und Robert Geiss im Mai 2023

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RTLZWEI Carmen und Robert Geiss im Format "Die Geissens"