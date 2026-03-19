Identitätskrise? Thomas Anders gibt seinen echten Namen auf

Thomas Anders (63) hat seinen bürgerlichen Namen Bernd Weidung offiziell aufgegeben und heißt seit Februar 2026 auch in sämtlichen Dokumenten nur noch Thomas Anders. Der Grund für diese drastische Entscheidung war ein bürokratisches Chaos, das nach einem Konzert in Dubai im Jahr 2025 seinen vorläufigen Höhepunkt fand. Am Flughafen hatte es mitten in der Nacht Probleme gegeben, weil sein Ticket auf den Künstlernamen Thomas Anders ausgestellt war, das Airline-System aber nur seinen bürgerlichen Namen Bernd Weidung vom Reisepass erfasst hatte. Für den Vielflieger war dies kein Einzelfall; er kämpfte immer wieder mit Schwierigkeiten beim Check-in. Besonders brisant: Von dieser Namensänderung ist nicht nur Thomas selbst betroffen. Auch Ehefrau Claudia und Sohn Alexander heißen jetzt anders – nämlich Anders.

Der Auslöser für das gesamte Dilemma liegt in einer Systemumstellung. "Das übliche rückseitige Pflichtfeld des Künstlernamens auf meinem Personalausweis sowie im Reisepass fehlt seit 2025 aus Datenschutzgründen im internationalen digitalen Erfassungssystem", erklärte Thomas gegenüber Bild. Zum Abgleich wird inzwischen nur noch ein Name ausgelesen, nämlich der auf der Vorderseite des Passes. Da Thomas' bürgerlicher Name Bernd Weidung nun auch juristisch erloschen ist, änderte sich auch der Status seiner Gattin. "Deswegen bin ich jetzt behördlich bestätigt offiziell mit dem juristisch eingetragenen Thomas Anders verheiratet. Darum heiße ich jetzt offiziell im Pass auch Claudia Anders. Nach bald 26 Jahren Ehe als Claudia Weidung", so Claudia. Auch der 23-jährige Sohn Alexander entschied sich kurzerhand für den neuen Familiennamen, da er nicht den Rest seines Lebens mit einem anderen Nachnamen als seine Eltern leben wollte.

Dass sein bürgerlicher Name Thomas immer wieder Probleme bereitete, zeigte sich bereits vor Jahren bei einem kuriosen Vorfall im Berliner Kaufhaus KaDeWe. Beim Bezahlen mit seiner Kreditkarte, die auf den Namen Bernd Weidung ausgestellt war, hielt ihn die Kassiererin für einen Betrüger mit gestohlener Karte. Im Alltag ändert sich für die Familie durch die Namensänderung jedoch wenig. "Ich nenne meinen Mann weiterhin Schatzi. Den Müll hinaustragen muss er auch weiterhin, ob als Bernd oder als Thomas", scherzte Claudia. Nur seine Schwester weigere sich bis heute, den Sänger mit dem Namen Thomas anzusprechen.

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ActionPress/Behns,Michael Thomas Anders, Sänger

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Getty Images Thomas Anders und seine Frau Claudia in Berlin

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ActionPress Thomas Anders und Dieter Bohlen, 1998