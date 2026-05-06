Viel Kritik: "Temptation Island"-Étienne verteidigt Charleen

Massiver Gegenwind für Charleen Puggé: Nach ihrem vorzeitigen Ausstieg bei Temptation Island prasseln in den sozialen Netzwerken seit Kurzem wütende Kommentare auf die Realityteilnehmerin ein. Jetzt meldet sich Étienne Zagorica zu Wort und stellt sich demonstrativ vor sie. In seiner Instagram-Story betont der Ex-Mitkandidat, dass Spekulationen über ihre Beziehung derzeit zweitrangig seien. "Ob wir jetzt getrennt sind oder nicht, das spielt jetzt hier gar keine Rolle", erklärt Étienne. Die beiden hatten die Show gemeinsam als Paar verlassen, doch wie es aktuell um sie steht, bleibt unklar. Viel wichtiger sei ihm, den öffentlichen Druck von Charleen zu nehmen.

Étienne widerspricht in seiner Story der Darstellung, die Zuschauer in den Folgen gesehen haben. "Genauso wie sie bei Temptation dargestellt worden ist, so ist sie halt nicht", sagt der Realitystar. Laut ihm fehlten in der Sendung entscheidende Nuancen. "Bei mir fehlen die deepen Gespräche. Bei ihr fehlen die deepen Gespräche – bei uns allen. Deswegen könnt ihr uns gar nicht quasi kennenlernen", so Étienne weiter. Er beschreibt Charleen als ganz anders, als es im Fernsehen wirke, und wehrt sich gegen das Label "toxisch". Ihren Ausstieg stellt er als durchdacht dar: "Charleen hatte ihre Gründe zum Abbrechen. Die Gründe sind da. Die Gründe sind legitim", betont er in seiner Instagram-Story. Zudem nimmt er sich selbst in die Pflicht und sagt: "Wenn man mal ehrlich ist, meine Bilder waren auf jeden Fall schon viel schlimmer als die von Charleen."

Für Charleen steht in den vergangenen Tagen vor allem eines im Vordergrund: die Reaktionen im Netz. Die Influencerin berichtete online, dass sie nach der Ausstrahlung heftig angegangen wird – bis hin zu beleidigenden Nachrichten und kursierenden Clips mit falschen Behauptungen. Um Abstand zu gewinnen, kündigte sie eine Pause von Social Media an. Die persönliche Belastung betraf damit nicht nur die Ereignisse in der TV-Villa, sondern auch das, was danach folgte. Étienne richtet seinen Appell deshalb an die Community und pocht darauf, die Person hinter dem Bildschirm zu sehen. Er hebt hervor, dass die Zuschauer aus den gezeigten Szenen nicht das ganze Bild ziehen könnten und Charleen außerhalb der Showseiten kenne: "Ich kenne halt 100 Seiten von Charleen. Und da wurde gefühlt nicht mal eine Seite so richtig gezeigt", sagt er in seiner Story.

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Instagram / etiennezagorica "Temptation Island"-Kandidat Etienne

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RTL "Temptation Island"-Kandidaten Charleen und Étienne

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Instagram / charleenpugge Charleen Puggé, Reality-TV-Sternchen