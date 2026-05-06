Hudson Williams nach Met Gala hosenlos im falschen Hotel

Der Dienstagmorgen nach der Met Gala hielt für Hudson Williams eine besondere Überraschung bereit: Gegen 6 Uhr früh wurde der aufstrebende Serienstar, bekannt aus der Erfolgsserie "Heated Rivalry", samt seiner gesamten Begleitung vor dem falschen Hotel abgesetzt – und das alles auf Video festgehalten. Augenzeugen beschreiben die Szene laut TMZ als überraschend entspannt: Trotz des offensichtlichen Chaos gab es keinen Diva-Ausraster, sondern lediglich eine ruhige Straßenüberquerung und einen zügigen Fahrzeugwechsel, um die Situation zu bereinigen. Was die Sache pikanter macht: Hudson trug zu diesem Zeitpunkt keine Hose – und wirkte dabei dennoch erstaunlich gefasst. Die gute Nachricht für alle, die sich Sorgen machen sollten: Es handelte sich dabei keineswegs um ein Partymissgeschick, sondern um sein durchdachtes Afterparty-Outfit.

Hudsons Stylistin Anastasia Walker hatte ihn laut Harper's Bazaar für die GQ-Afterparty im "Twenty Two New York" in ein Ensemble der Marke ERL gekleidet, das aus der aktuellen Kollektion "The Void" (Herbst/Winter 2026) stammt. Das Design-Label beschrieb die Kollektion selbst als ein Werk, das "die Widersprüche des elitären Kleidungsstils erkundet – wo starre Struktur auf Laissez-faire-Rebellion trifft". Konkret bedeutete das für Hudson: ein weißes Smokinghemd, kombiniert mit seidigen Boxershorts im Matching-Look, die mit einer Kummerbundschleife in der Taille zusammengehalten wurden. Darüber trug er einen kurzen, handwerklich verarbeiteten Frackmantel, verziert mit opulenten goldenen Broschen. Den krönenden Abschluss bildete eine schwarze Baskenmütze im Militärstil, dazu halbtransparente weiße Kniestrümpfe, geraffte schwarze Loafer sowie Accessoires von Bulgari. Modekritiker zogen bereits Vergleiche zu seinem Giorgio-Armani-Auftritt bei den Golden Globes Anfang dieses Jahres – nur eben mit deutlich mehr Freizügigkeit, passend zur Afterparty-Atmosphäre.

Was die Hotelverwechslung im Morgengrauen besonders unterstreicht: Hudson ist gerade in einem Rausch aus Ruhm, Roter-Teppich-Momenten und öffentlicher Aufmerksamkeit, der kaum Luft zum Atmen lässt. Bereits auf dem offiziellen Met-Gala-Teppich hatte er mit einem gewagten Matador-Look in einem perlenbesetzten, blau-schwarzen Balenciaga-Ensemble für Gesprächsstoff gesorgt – bevor er das Mark Hotel in einem Bademantel verließ, um sich für die Afterparty umzuziehen. "Viele meiner Vorbilder in Sachen Mode sind Frauen. Was sie tragen, die Ausstrahlung, die sie umgibt – Rihanna, Marilyn Monroe – ihre Art, sich zu kleiden, strahlt eine gewisse Sinnlichkeit aus, und ihre Kleidung unterstreicht das", sagte Hudson im Podcast "Shut Up Evan".

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Getty Images Hudson Williams bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York City

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Getty Images Connor Storrie und Hudson Williams bei der Premiere von "Heated Rivalry" im Tiff Lightbox in Toronto

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Imago Hudson Williams auf dem roten Teppich der 98. Oscars im Dolby Theatre in Los Angeles