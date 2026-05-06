Konkurrenz: Caro Robens gibt Update zu ihrem Gym auf Malle

Auf Mallorca wird es für Caro und Andreas Robens ernst: Nur wenige Straßen vom eigenen "Iron Gym" entfernt hat vor Kurzem ein neues, hochmodernes Fitnessstudio eröffnet – die direkte Konkurrenz sitzt damit sprichwörtlich nebenan. Wie läuft der Laden unter diesem Druck, und wie reagieren die Betreiber darauf? Im Gespräch mit Promiflash zieht Caro jetzt Bilanz und klingt dabei erleichtert: "Unser 'Iron Gym' läuft zum Glück so gut wie noch nie. Jedes Jahr denken wir, mehr geht nicht mehr, aber wir übertreffen es dann doch – obwohl wir einiges an Konkurrenz bekommen haben, vor der wir doch sehr großen Respekt hatten und auch noch haben, läuft es für uns perfekt."

Trotz zusätzlicher Angebote in der Umgebung verzeichnet das von ihr und Andreas geführte Studio weiter Zuwachs. Die Betreiberin betont ihren Respekt vor starken Mitbewerbern, stellt aber klar, dass ihre Zahlen Jahr für Jahr steigen. Für die Fitnessfans auf der Insel heißt das: Wer das bekannte Studio ansteuert, trifft weiterhin auf volle Trainingsflächen und die beiden Inhaber. Caro beschreibt die aktuelle Lage als rundum positiv und verweist zugleich auf den anhaltenden Wettbewerb, der sie und ihren Mann aufmerksam hält.

Dabei hatte die Situation zunächst durchaus Konfliktpotenzial zwischen Caro und Andreas. Als die Eröffnung des modernen Konkurrenten bekannt wurde, schlug Andreas sofort Alarm und befürchtete, dass die Existenz ihres Studios auf dem Spiel stehe. Caro hingegen nahm die Sache deutlich gelassener – und scherzte auf die Frage nach möglichen finanziellen Einbußen, sie gehe dann eben wieder kellnern. Das kam bei ihrem Mann alles andere als gut an.

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Getty Images Caro und Andreas Robens im Juli 2019

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Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, TV-Auswanderer

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Instagram / caroline_andreas_robens Caro und Andreas Robens, März 2026