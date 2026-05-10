Neue Folgen: Zweite Staffel zum "Scrubs"-Reboot bestätigt

Gute Nachrichten für alle Fans des Krankenhaus-Kultformats: ABC hat offiziell eine zweite Staffel des Scrubs-Reboots bestätigt. Während in Deutschland die neuen Folgen noch wöchentlich bei Disney+ laufen, steht in den USA bereits fest, dass es weitergehen wird. Die Fortsetzung soll zehn Folgen umfassen – eine mehr als in der aktuellen Staffel. Laut Deadline werden darin unter anderem Judy Reyes (58) als Carla und John C. McGinley (66) als Dr. Cox deutlich mehr Bildschirmzeit bekommen als bisher.

"Scrubs"-Schöpfer Bill Lawrence (57) verriet zudem, dass er die Rückkehr von Schauspieler Ken Jenkins plant, der in der Originalserie den kauzigen Dr. Kelso verkörperte. "Dr. Kelso wird nächstes Jahr zurückkehren. Es hat dieses Jahr einfach nicht geklappt, aber das wird es nächstes Mal", sagte Bill. Damit deutet er gleichzeitig an, dass die neue Staffel im Laufe des Jahres 2027 zu erwarten sein könnte. Auf der Wunschliste des Kreativteams stehen außerdem Comebacks von Scott Foley (53), der in der Originalserie Elliots Ex-Freund Sean spielte, sowie von Johnny Kastl als chaotischer Assistenzarzt Doug Murphy.

Dass eine Verlängerung so schnell kam, überrascht angesichts der Quoten kaum. Die Auftaktfolge des Reboots zog innerhalb der ersten fünf Tage plattformübergreifend 11,36 Millionen Zuschauer in den USA an – und machte das Format damit zum erfolgreichsten Comedy-Angebot bei ABC. Auch bei der Kritik schneidet das Reboot gut ab: Auf Rotten Tomatoes erzielen die neuen Folgen sogar bessere Bewertungen als das Original. Die aktuelle Staffel bringt dabei die Originalserie-Besetzung rund um Zach Braff (51) als J.D., Donald Faison (51) als Turk, Sarah Chalke (49) als Elliot und John C. McGinley als Dr. Cox wieder zusammen – und ignoriert dabei die von vielen Fans abgelehnte neunte Staffel der Originalserie schlicht.

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2025 Disney. All rights reserved. Sarah Chalke, Zach Braff und Donald Faison, "Scrubs"-Stars

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Getty Images Bill Lawrence, November 2018

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Imago Ken Jenkins als Dr. Bob Kelso und Zach Braff als Dr. J.D. Dorian in "Scrubs – Die Anfänger"

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