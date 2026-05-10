Plattenvertrag: Simone Ashley will jetzt die Charts erobern

Simone Ashley (31) macht ernst mit ihrer Musikkarriere! Die Schauspielerin, die einem breiten Publikum durch ihre Rolle in Bridgerton bekannt wurde und zuletzt als Amari Mari in Der Teufel trägt Prada 2 zu sehen war, hat einen Plattenvertrag mit dem Musikriesen Universal unterzeichnet. Laut dem Magazin Daily Mail soll es sich dabei um einen "sehr, sehr lukrativen" Deal handeln. Ende des Jahres wird die 31-Jährige in die USA reisen, um dort ihr erstes Album aufzunehmen.

Bereits jetzt hat sie erste musikalische Schritte unternommen: Simone veröffentlichte eine EP mit dem Titel "Songs I Wrote In New York", die sie während der Dreharbeiten zu "Der Teufel trägt Prada 2" schrieb. Über das Projekt zeigte sie sich sichtlich begeistert. Laut Daily Mail sagte sie: "Es ist nur der Anfang. Ich bin sehr gespannt, wie sich meine Musik über die Jahre entwickelt." Als große Inspirationsquellen nannte ein enger Freund der Schauspielerin die britische Soulsängerin Sade sowie Beyoncé (44). "Sie liebt nicht nur Sades Stimme, sondern bewundert auch ihren Stil", verriet der Vertraute.

Die Schauspielerin wurde als Simone Pillai in Surrey als Tochter indisch-tamilischer Eltern geboren und absolvierte ihre Ausbildung an der Redroofs School for the Performing Arts in Berkshire sowie an der ArtsEd in London. "Musik war das Erste, was ich gemacht habe, noch vor der Schauspielerei", sagte sie. Erst danach folgte ihre Karriere vor der Kamera, die sie durch Serien wie "Bridgerton" weltberühmt machte.

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Getty Images Simone Ashley bei der Taufe der neuesten Superyacht der Ritz-Carlton Yacht Collection in Barcelona

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Getty Images Simone Ashley, Schauspielerin

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Getty Images Der "Bridgerton"-Cast bei der Weltpremiere der zweiten Staffel im März 2022