Kurz nach der Geburt: Jamie Laing bettelte bei Sophie um Sex

Sophie Habboo (31) sorgt mit einem sehr privaten Geständnis für Aufsehen: In ihrem Podcast "NewParents" erzählt sie, dass ihr Ehemann Jamie Laing (37) nur drei Wochen nach der Geburt ihres Sohnes Ziggy um Sex gebettelt habe – mit Tränen in den Augen. Die beiden Realitystars aus "Made in Chelsea" waren während der Schwangerschaft laut Sophie nahezu komplett enthaltsam. Zurück aus dem Krankenhaus habe Jamie darauf gesetzt, dass zwischen ihnen schnell wieder Normalität einkehrt und das Liebesleben an Fahrt gewinnt. "Jamie war nach drei Wochen so: 'Wir müssen Sex haben, das ist nicht normal, bitte Sophie, ich habe ein Jahr gewartet'", erinnert sich Sophie im Podcast an Jamies Worte.

Sophie ließ Jamies Flehen jedoch nicht gelten und verwies auf handfeste medizinische Gründe für ihre Enthaltsamkeit nach ihrem Notkaiserschnitt, wie sie im Podcast berichtet. "Erstens kann ich es körperlich nicht, ich habe dort unten überall Nähte. Zweitens muss ich erst vom Arzt das Okay bekommen", erklärte sie Jamie damals. Als dieser Sophies Worte anzweifelte und von einer Ausrede sprach, war sie so wütend, dass sie ihn kurzerhand zwang, den Arzt selbst anzurufen und nachzufragen. Jamie bestätigt den Vorfall im Podcast mit einem Lachen und gibt Sophies unmissverständliche Ansage wieder: "Mein Sohn saugt täglich an meiner Brust, ich bin müde, ich bin erschöpft, ich bin fertig. Das Letzte, was ich möchte, ist, dass du mir ins Gesicht atmest, verschwinde."

Die Sexflaute begann dem Paar zufolge bereits während der Schwangerschaft. "Wir waren ein ganzes Jahr lang enthaltsam, wir haben es zweimal im gesamten Jahr getan", erzählt Sophie. Dass die Familienplanung für Jamie auch emotional belastend war, erwähnte er bereits in einem früheren Interview. Im Podcast "Olivia's House" von Olivia Attwood (35) gestand er, dass ihn der Druck beim Versuch, ein Kind zu zeugen, in der entscheidenden Situation im Stich gelassen hatte. "Nichts hat funktioniert", räumte er ein, was Sophie damals "rasend vor Wut" gemacht habe. Das Paar ist dafür bekannt, offen über persönliche Themen zu sprechen. Auch im aktuellen Podcast bleiben sie dieser Linie treu – und teilen sehr private Einblicke in die körperlichen und emotionalen Belastungen rund ums Elternwerden.

Anzeige Anzeige

Instagram / jamielaing Sophie Habboo und Jamie Laing mit Baby Ziggy

Anzeige Anzeige

Instagram / jamielaing Sophie Haboo und Jamie Laing mit Baby Ziggy

Anzeige Anzeige

Instagram / jamielaing Jamie Laing und Sophie Habboo mit ihrem Neugeborenen