Katie Price' Ehemann Lee schimpft über ihr Beautydesaster

Katie Price (47) und ihr Ehemann Lee Andrews befinden sich in einem heftigen Streit mit einer Schönheitsklinik in Dubai. Das Paar hatte die Klinik Mistr Aesthetics im Februar aufgesucht und sich dort verschiedenen ästhetischen Behandlungen unterzogen. Jetzt wirft Lee, der sich selbst als Multimillionär bezeichnet, dem Anbieter öffentlich vor, seine Frau mit verpfuschten Eingriffen zurückgelassen zu haben. Gegenüber The Sun erklärte er, Katie könne ihren Mund nicht mehr bewegen. Der 43-Jährige teilte in den sozialen Medien einen Screenshot des Instagram-Profils der Klinik und schrieb darüber: "Dieser Mann betreibt eine illegale Praxis in Dubai South von seiner Villa aus, ohne Lizenz, und verwendet Produkte, die nicht von den Behörden zugelassen sind. Er hat meine Frau und mich behandelt – mit schrecklichen Ergebnissen, die weitere qualifizierte Korrekturoperationen erforderten. Seid vorsichtig, Leute."

Der Klinikbetreiber wies die Vorwürfe jedoch entschieden zurück und erhob seinerseits schwere Anschuldigungen gegen das Paar. Er behauptete, Katie und Lee hätten die Klinik verlassen, ohne die Behandlungen zu bezahlen, obwohl er ihnen mehrere Rechnungen geschickt habe. Letztendlich sei er sogar von beiden blockiert worden. Zu den angeblichen Beschwerden über die Ergebnisse sagte er: "Zu keinem Zeitpunkt wurde mir gegenüber jemals Unzufriedenheit mit den Ergebnissen geäußert. Was Katie mit ihrer Behandlung erlebt, ist vollkommen normal." Ungeachtet des Streits ließ Katie kurz darauf bereits den nächsten Eingriff vornehmen und postete ein Foto aus einer Klinik mit der Bildunterschrift "Kurze kleine Prozedur. Irgendwelche Vermutungen?" – woraufhin ihre Fans im Netz munter rätseln, was diesmal verändert wurde.

Nach eigenen Angaben hat Katie mindestens 17 Brustoperationen sowie zahlreiche weitere Eingriffe wie Nasenoperationen, Facelifts und einen sogenannten Fox-Eye-Lift hinter sich. Auch eine Lippenbehandlung nach dem viralen Butterfly-Lip-Trend war schon dabei. Dass sie trotz allem immer weitermacht, erklärte sie so: "Ich liebe mich. Ich bin von innen die beste Person überhaupt – ich mag nur nicht, wie ich aussehe." Vor zwei Jahren sprach Katie im Podcast "Go Love Yourself" offen über ihre Körperdysmorphie-Störung und äußerte die Sorge, ihre vielen Eingriffe hätten sie "wie einen Freak und einen Alien aussehen lassen". Dennoch stellte sie klar: "Ich sage euch Bescheid, wenn ich mit meinem Aussehen zufrieden bin."

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Instagram / wesleeandrews Katie Price und Lee Andrews

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Instagram / katieprice Katie Price im März 2026

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Instagram / katieprice Katie Price, Social-Media-Star