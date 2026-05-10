Hayden Panettiere hält sich für eine schlechte Mutter

Hayden Panettiere (36) gewährt in ihrer bald erscheinenden Autobiografie "This Is Me: A Reckoning" tiefe Einblicke in ihre Vergangenheit als Mutter. Im Gespräch mit dem Magazin Us Weekly sprach die Schauspielerin offen darüber, dass sie nach eigener Einschätzung keine gute Mutter für ihre Tochter Kaya war – das gemeinsame Kind mit dem ehemaligen Box-Weltmeister Wladimir Klitschko (50), mit dem sie von 2009 bis 2018 zusammen war. Die heute elfjährige Kaya sei in einer Zeit aufgewachsen, in der Hayden weit hinter ihren eigenen Ansprüchen als Mutter zurückgeblieben sei. Diese Erkenntnis, so die 36-Jährige, sei "niederschmetternd" für sie gewesen.

Als entscheidenden Faktor für ihr Scheitern als Mutter nennt Hayden die schwere postpartale Depression, die sie nach der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2014 ereilte. Infolgedessen befand sie sich 2015 und 2016 in klinischer Behandlung. "Ich bin in so vielerlei Hinsicht so perfektionistisch, dass es mir so wichtig war, zumindest eine gute Mutter zu sein", erklärte sie gegenüber dem Magazin. "Es war ein vernichtender Schlag, als ich in meinen Augen nicht einmal eine halbwegs anständige Mutter sein konnte." Heute sehe sie die Dinge differenzierter: "Wir wollen alle großartige Eltern sein. Aber letztendlich machen wir immer Fehler, nur vielleicht nicht so viele wie ich." Ihrem Ex-Partner Wladimir macht sie dabei keine Vorwürfe für ihre eigenen Verfehlungen, wie sie ausdrücklich betonte.

Seit einigen Jahren sucht Hayden vermehrt den offenen Umgang mit ihren persönlichen Themen. Die Schauspielerin, die bereits öffentlich über ihre Bisexualität gesprochen hat, nutzt Interviews und Social Media immer wieder, um intime Einblicke in ihr Leben zu geben. In der Vergangenheit sprach sie schon über den Druck, als junger Star permanent im Rampenlicht zu stehen, und darüber, wie schwer es war, Privates von Beruflichem zu trennen. Mit ihrer Ehrlichkeit über mentale Gesundheit, Sucht und Mutterschaft gibt Hayden nun auch einen seltenen Blick auf ihre Rolle im Familienleben mit Kaya und die besondere Verbindung zu Wladimir, mit dem sie trotz Trennung weiterhin als Eltern verbunden ist.

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Getty Images Hayden Panettiere bei der amfAR Gala in Los Angeles, 2022

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Getty Images Hayden Panettiere, Schauspielerin

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