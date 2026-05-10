Blake Lively plant nach Einigung großes Karriere-Comeback

Strahlend in einer pastellfarbenen Versace-Robe erschien Blake Lively (38) bei der diesjährigen Met Gala – und schickte damit ein klares Signal an ganz Hollywood. Ihr Auftritt bei einem der glamourösesten Events im Modejahr kam nicht von ungefähr: Nur wenige Stunden zuvor war der außergerichtliche Vergleich zwischen ihr und ihrem It Ends With Us-Co-Star Justin Baldoni (42) publik geworden. Laut einem Insider, der gegenüber The Sun sprach, war der Met-Gala-Auftritt bewusst als erster Schritt eines sorgfältig geplanten Karriere-Comebacks gewählt worden. "Das war kein Zufall – sie wusste, dass alle Augen auf ihr sein würden, und sie wollte es so", heißt es aus ihrem Umfeld.

Ihr Plan sieht vor, dass die Schauspielerin zu ihren Wurzeln zurückkehrt: romantische Komödien und starke Frauenrollen. In "The Survival List" spielt sie eine TV-Produzentin, die auf einer einsamen Insel gestrandet ist und sich dort in einen Survival-Experten verliebt. Daneben treibt sie eine Adaption des Bestsellers "The Husband's Secret" von Liane Moriarty voran, den sie selbst produzieren will. Außerdem soll sie in dem Film "The Making Of" gemeinsam mit Richard Gere (76) und Lin-Manuel Miranda (46) zu sehen sein. Als Vorbild beim Thema Produzieren nannte ihr Umfeld gegenüber The Sun Namen wie Nicole Kidman (58) und Reese Witherspoon (50). Bezeichnend war auch, dass Blake ohne ihren Ehemann Ryan Reynolds (49) zur Met Gala erschien – ein bewusstes Zeichen dafür, dass sie ihr Comeback eigenständig gestalten will. An Anna Wintours (76) Tisch als Gast von Vogue saß sie Seite an Seite mit Stars wie Anne Hathaway (43).

Der Streit mit Justin hatte sich über knapp zwei Jahre hingezogen und Blake in der öffentlichen Wahrnehmung schwer zugesetzt. Die beiden Hauptdarsteller des auf dem Roman von Colleen Hoover (46) basierenden Films hatten sich gegenseitig koordinierter Rufschädigungskampagnen bezichtigt. Blake warf Justin zudem sexuelle Belästigung und Einschüchterung vor – Anschuldigungen, die Justin vehement bestritt und die ein Richter schließlich abwies. Der Vergleich wurde kurz vor Beginn des Prozesses erzielt, und Blakes Anwälte bezeichneten ihn als klaren Sieg für ihre Mandantin. Im eigenen Umfeld der Schauspielerin heißt es laut The Sun: "Sie hat genug Zeit damit verbracht, sich zu verstecken, und glaubt nicht, dass sie irgendeinen Grund hat, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen."

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Getty Images Blake Lively bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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T. JACKSON / BACKGRID Justin Baldoni und Blake Lively am Set von "It Ends With Us" im Januar 2023

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Getty Images Blake Lively und Ryan Reynolds bei der New-York-Premiere von "Another Simple Favor", April 2025