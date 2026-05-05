Ausflug: Sydney Sweeney erklimmt Australiens Harbour Bridge

Sydney Sweeney (28) hat in Australien neue Höhen erobert: Die Schauspielerin wurde in Sydney beim berühmten Aufstieg auf die Harbour Bridge gesichtet. Mit Klettergeschirr gesichert, ging es für sie hoch hinaus – mit atemberaubendem Blick über den Hafen, die Skyline und das Opernhaus. Sie war dabei nicht allein unterwegs: Mit dabei waren ihr Vater Steven Sweeney sowie ihre Freundin Kelley McCartney, wie das Portal TMZ berichtet.

Für den Ausflug musste der Hollywoodstar in einen speziellen Anzug schlüpfen und wurde mit Sicherheitsgurten an der Konstruktion befestigt, bevor es Schritt für Schritt über die Stahlbögen ging. Die Harbour-Bridge-Tour gilt als eine der beliebtesten Attraktionen der Stadt, weil man dort einen freien Blick auf das berühmte Opernhaus und die Skyline hat. Gemeinsam mit ihrem Vater und ihrer Freundin posierte Sydney zwischendurch für Erinnerungsfotos, die die ausgelassene Stimmung der kleinen Gruppe zeigen. Auch wenn Manager Scooter Braun (44) sie bei diesem Trip offenbar nicht begleitete, schien die Schauspielerin während des Ausflugs jede Menge Spaß zu haben.

Zuvor stand Sydney in Kalifornien im Rampenlicht: Beim Stagecoach Festival richtete sie für ihr Dessous-Label Syrn einen Karaokeabend aus und performte dort mit prominenten Freunden. Dabei trat sie auch gemeinsam mit Scooter auf und sang einen Countryhit – ein Moment, den sie später mit ihren Followern teilte. Dass sie nun Zeit mit Steven und Kelley in Australien verbringt und die Stadt ausgiebig erkundet, zeigt eine persönliche Seite abseits des roten Teppichs: Unternehmungen mit dem Vater, enge Freundschaften und eine Beziehung, die sie nicht mehr versteckt. Ihre Reise verbindet damit Privates und Freizeit.

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney in New York, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Sydney Sweeney bei der Premiere von "Euphoria" Staffel 3 im TCL Chinese Theatre in Hollywood

Anzeige Anzeige

Instagram / sydney_sweeney Sydney Sweeney singt Karaoke