Deshalb lehnte Sean Connery "Schweigen der Lämmer"-Rolle ab

Sean Connery (†90) als blutdürstiger Serienkiller? Genau dieses Szenario wollte Regisseur Jonathan Demme (†73) Anfang der 90er-Jahre Wirklichkeit werden lassen – und bot dem Hollywoodstar die Rolle des Hannibal Lecter im Thrillerklassiker "Das Schweigen der Lämmer" an. Wie Jonathan im Gespräch mit Deadline verriet, war Sean sogar seine allererste Wahl für den kultigen Menschenfresser. Der Filmemacher schickte dem einstigen James-Bond-Darsteller das Drehbuch in der Hoffnung, ihn für das düstere Projekt zu gewinnen, doch der Schotte reagierte ganz anders als erwartet. Anstatt Luftsprünge zu machen, lehnte er die Rolle rundweg ab – und zwar aus Ekel.

Jonathan war extrem enttäuscht: "Sean Connery war die einzige andere Person, von der ich dachte, dass sie für diese Rolle geeignet sein könnte", sagte der Regisseur im Interview und schwärmte von Seans Präsenz: "Er hat diese grimmige Intelligenz und auch diese ernsthafte Körperlichkeit. Ich liebe Anthony Hopkins, aber Sean Connery wäre ebenfalls fantastisch gewesen." Weil der Bond-Star damals der deutlich größere Name war, bekam er das Drehbuch vor Anthony – doch dann kam der Dämpfer. Laut Jonathan ließ Sean kurz darauf ausrichten, dass er den Stoff schlicht "ekelhaft" finde und sich "nicht im Traum" vorstellen könne, diesen Mann zu spielen. Damit war die Entscheidung gefallen, und der Part ging an Anthony, der für seine unheimliche Performance sogar den Oscar als Bester Hauptdarsteller gewann.

Für Sean war die Absage nur eine von mehreren großen Rollen, auf die er in seiner langen Karriere bewusst verzichtete. Der Schotte, der 2020 im Alter von 90 Jahren starb, wehrte sich Zeit seines Lebens dagegen, ausschließlich mit James Bond in Verbindung gebracht zu werden. Stattdessen wählte der Schauspieler seine Figuren oft sehr bewusst aus und ließ auch andere Mega-Franchises links liegen: So sagte er nicht nur Der Herr der Ringe ab, sondern auch Angebote zu Matrix, Harry Potter und Jurassic Park wanderten zurück an die Studios. Trotzdem blieb Sean mit Filmen wie "The Untouchables – Die Unbestechlichen", "Der Name der Rose" oder "The Rock – Fels der Entscheidung" als markanter Charakterdarsteller im Gedächtnis, während Anthony Hannibal Lecter später noch in zwei weiteren Filmen verkörperte und damit eine ganz eigene Kultfigur schuf.

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Sean Connery nach dem Ritterschlag der Queen

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United Archives GmbH/ Action Press Anthony Hopkins in "Das Schweigen der Lämmer" 1991

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Gavan/Getty Images Jonathan Demme in Venedig 2015