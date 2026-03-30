Skandal um Taylor Frankie Paul: "Mormon Wives" vor dem Aus?

Die Dreharbeiten zur fünften Staffel der Hulu-Realityshow "The Secret Lives of Mormon Wives" wurden vorerst ausgesetzt. Grund dafür sind Vorwürfe häuslicher Gewalt, die gegen Taylor Frankie Paul (31) und Dakota Mortensen (33) erhoben wurden. Ein Sprecher des Draper City Police Departments bestätigte, dass eine Untersuchung wegen häuslicher Gewalt läuft, bei der "Vorwürfe in beide Richtungen" gemacht wurden. Die Behörden teilten mit, dass am 24. und 25. Februar "Kontakt mit den beteiligten Parteien aufgenommen wurde". Mehrere Medien berichteten Mitte März über eine Pause der Produktion. Eine Quelle erklärte jetzt gegenüber People, dass die Darstellerinnen der Show derzeit "ehrlich gesagt Angst haben, mit Taylor zu drehen" und sie "als großes Risiko" ansehen würden.

Mehrere Cast-Mitglieder haben sich mittlerweile zu den Vorwürfen geäußert. Layla Taylor schrieb in einer Instagram-Story: "Meine persönliche Geschichte als Überlebende macht es mir unmöglich, zu schweigen. Ich stelle mich entschieden gegen häusliche Gewalt in jeder Form." Miranda McWhorter teilte mit, dass sie "ein wenig sprachlos war, um alles zu verarbeiten" und erklärte: "Häusliche Gewalt und Missbrauch jeder Art ist etwas, das ich sehr ernst nehme. Als Mensch und besonders als Mutter kann ich diese Art von Verhalten nicht unterstützen." Jessi Draper sprach Ende März im Podcast "Call Her Daddy" über die Situation und bestätigte: "Ich weiß es nicht, weil wir gerade eine Filmpause haben. Ich glaube, wir alle versuchen gerade zu sagen: Okay, wir sind zuallererst Menschen, und lasst uns das klären und dann kehren wir zum Dreh der Show zurück."

Die vierte Staffel von "The Secret Lives of Mormon Wives" wurde am 12. März mit allen zehn Episoden auf Hulu veröffentlicht. Der Streamingdienst hat bislang nicht bestätigt, ob die Serie fortgesetzt wird. Laut dem Magazin People ist jedoch ein Spin-off in Arbeit, bei dem Jen Affleck die einzige Darstellerin aus dem Original-Cast sein soll. Neun neue Gesichter sollen sie in dem neuen Format begleiten. Die Produktion soll im Frühjahr beginnen und das Projekt im Herbst ausgestrahlt werden. Die Show hatte zuletzt auch mit anderen Turbulenzen zu kämpfen: Jordan Ngatikaura reichte kürzlich die Scheidung von seiner Ehefrau Jessi ein, die ebenfalls Teil der Show ist. Die beiden waren fünf Jahre lang verheiratet und haben zwei gemeinsame Kinder.

Anzeige Anzeige

Getty Images Der Cast von "The Secret Lives of Mormon Wives" im Mai 2025

Anzeige Anzeige

Imago Taylor Frankie Paul in einem rosa Randi-Rahm-Couture-Kleid bei den 98. Academy Awards in Hollywood

Anzeige Anzeige

Imago Realitystar Taylor Frankie Paul in Sherman Oaks, Kalifornien, im März 2026