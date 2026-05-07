Billie Eilishs Hamster überlebte vier Tage in Zimmerwand

Billie Eilish (24) hat eine turbulente Geschichte rund um ihre Zwerghamsterdame Tomato Bisque Soup erlebt. Die Sängerin hatte das Tier zu ihrem 24. Geburtstag im Dezember geschenkt bekommen. Im Podcast "Good Hang With Amy Poehler" erzählte Billie jetzt von der Odyssee, die ihr das putzige Tier kurz nach dem Einzug beschert hat: Tomato verschwand spurlos und steckte ganze vier Tage in der Wand von Billies Schlafzimmerschrank fest.

Dabei hatte die Musikerin ihrer neuen Mitbewohnerin eigentlich ein echtes Luxusheim gebaut. In dem mehrstöckigen Gehege mit Laufrad und Spielzeug sollte Tomato nach einem harten Start ins Leben zur Ruhe kommen. "Sie war eine Rettung aus einem Messie-Haus, in dem 60 Hamster einfach frei herumgelaufen sind und im Dreck lebten", erklärte Billie. Doch die neugierige Nagerin nutzte einen Lüftungsschlitz im Käfig, um nachts abzuhauen. Weil das Gehege auf einem Regal rund eineinhalb Meter über dem Boden stand, ging die Sängerin zunächst davon aus, Tomato schlafe nur tief in einem Tunnel. Erst als sie das komplette Haus ausräumte und die Kleine trotzdem nirgends auftauchte, wurde ihr klar, dass der Hamster tatsächlich verschwunden war.

Billie schrieb Freunden bereits, dass Tomato wohl nicht mehr zurückkehren würde. Umso größer war die Erleichterung, als der Hamster nach Tagen doch noch auf ihre Stimme und den Duft von Kürbiskernen reagierte und aus der Wand hervorkroch. Seitdem lebt er in einem neuen, noch größeren Zuhause mit besonders schmalen Lüftungsschlitzen, damit es kein zweites Ausbruch-Abenteuer gibt. Dass Billie ihren vierbeinigen Liebling so ernst nimmt, passt zu der Sängerin, die in Interviews immer wieder erzählt, wie wichtig ihr ein behütetes Umfeld und enge Bindungen zu Familie, Freunden und eben auch ihren Haustieren sind.

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