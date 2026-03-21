Nach Skandal-Video: Taylor Frankie Paul verliert Sorgerecht

Taylor Frankie Paul (31) hat das vorläufige Sorgerecht für ihren zweijährigen Sohn Ever verloren. Ihr Ex-Partner Dakota Mortensen bekam am 20. März das vorläufige Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn zugesprochen, nachdem er am 19. März eine Schutzanordnung gegen die "The Secret Lives Of Mormon Wives"-Darstellerin beantragt hatte. Laut der Anordnung, die People vorliegt, darf Taylor bis zu einer Anhörung am 7. April keinerlei Zeit mit ihrem Sohn verbringen. Heute wird die 31-Jährige die Möglichkeit bekommen, vor Gericht ihre Sicht der Dinge zu schildern.

Hintergrund der Schutzanordnung ist ein Video aus dem Jahr 2023, das eine Auseinandersetzung zwischen Taylor und Dakota zeigt. In dem Clip ist zu sehen, wie die Social-Media-Bekanntheit körperlich gegen Dakota vorgeht, ihn in einen Würgegriff nimmt und mehrere Barhocker nach ihm wirft. Die Szene spielte sich ab, während Taylors achtjährige Tochter Indy im selben Raum saß. In dem Video ist zu hören, wie das Mädchen im Hintergrund weint, nachdem es nach Dakotas Angaben von einem Metallstuhl am Kopf getroffen worden war. Die Polizei bestätigte gegenüber dem Newsportal, dass "Vorwürfe in beide Richtungen" erhoben wurden und man am 24. und 25. Februar Kontakt mit den Beteiligten aufgenommen habe. Infolge der Ermittlungen wurde die Produktion einer neuen Staffel von "Secret Lives Of Mormon Wives" vorerst gestoppt.

Bei einem Pressetermin zu ihrer eigentlich geplanten "The Bachelorette"-Staffel redete Taylor erstmals offen über die dramatischen Ereignisse. "Ehrlich gesagt schmerzt mein Herz, das zu sehen und durchzumachen, besonders in dieser Zeit", erklärte die Reality-TV-Darstellerin im Gespräch mit People. Sie gab zu, dass es für sie eine große Überwindung gewesen sei, überhaupt zu dem Event zu erscheinen. "Es ist einfach schwer. Es ist eine schwere Zeit, und es ist bedauerlich. Ich kämpfe definitiv, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, wenn ich nicht erscheine, dann gebe ich einfach diese Chancen weg", erklärte Taylor.

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Imago Taylor Frankie Paul, März 2026

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Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby

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