Vor Vorfall: Taylor Frankie Paul erlitt zwei Fehlgeburten

Bei der Anhörung am 30. April in Utah, bei der es um die gegenseitigen Schutzanordnungen von Taylor Frankie Paul (31) und ihrem Ex Dakota Mortensen (33) ging, kamen erschütternde Details ans Licht. Taylors Anwalt enthüllte vor Gericht, dass die Influencerin vor dem Vorfall im Februar zwei Fehlgeburten erlitten hatte. "Das war eine sehr schwierige Zeit in ihrer Beziehung", erklärte ihr Anwalt laut TMZ gegenüber dem Gericht. "Sie durchlebten einige Herausforderungen, verschärft durch die Tatsache, dass meine Mandantin zwei kürzliche Fehlgeburten verarbeiten musste."

Der Anwalt betonte außerdem, dass Alkohol beim Vorfall im Jahr 2023 "ein massiver Faktor" gewesen sei – ein Problem, das inzwischen nicht mehr bestehe: Taylor trinke keinen Alkohol mehr. Über die Fehlgeburten war bis zu diesem Zeitpunkt noch nichts bekannt gewesen. Die Anhörung, bei der es auch um das Sorgerecht für den gemeinsamen Sohn Ever geht, brachte zudem Unterstützung für Taylor: Ihre Kollegin aus der Show "The Secret Lives of Mormon Wives", Jessi Draper, reichte am 29. April eine eidesstattliche Erklärung zu ihren Gunsten ein, ebenso wie Taylors jüngere Schwester Aspen May. Gegen Taylor werden im aktuellen Fall keine Anklagen erhoben – das hatte das Büro des Staatsanwalts bereits am 14. April bestätigt.

Im Februar war es in Utah zu einem mutmaßlichen Vorfall häuslicher Gewalt zwischen Taylor und Dakota gekommen. Daraufhin erwirkten beide gegenseitig einstweilige Verfügungen gegeneinander. Bei der Anhörung soll Commissioner Russell Minas nach Angaben von Us Weekly klare Worte gefunden haben. "Dies war eine sehr toxische Beziehung", sagte er. "Sie geht in vielerlei Hinsicht über das akzeptable Maß hinaus." Er machte auch Druck, dass Taylor und Dakota trotz allem als Co-Eltern funktionieren müssen. Am Ende empfahl Minas laut dem Bericht gegenseitige Schutzanordnungen für drei Jahre. Taylor und Dakota sollen demnach mindestens 30 Meter Abstand halten, bei einem Verstoß drohen strafrechtliche Konsequenzen.

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei einer Anhörung zu Schutzanordnungen in Salt Lake City am 30. April 2026

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Imago Taylor Frankie Paul in einem rosa Randi-Rahm-Couture-Kleid bei den 98. Academy Awards in Hollywood

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Imago Realitystar Taylor Frankie Paul in Sherman Oaks, Kalifornien, im März 2026