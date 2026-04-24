Taylor Frankie Paul zieht sich von sozialen Medien zurück

Die Social-Media-Welt rätselt: Taylor Frankie Paul (31) hat sowohl ihren TikTok- als auch ihren Instagram-Account geleert. Fans bemerkten am Mittwoch, dass die einst äußerst aktiven Profile der 31-jährigen Amerikanerin plötzlich wie leergefegt wirkten. Der Rückzug vom Netz kommt inmitten einer anhaltenden Kontroverse rund um Vorwürfe häuslicher Gewalt – und kurz nachdem der Sender ABC ihre geplante Staffel der Datingshow "The Bachelorette" kurz vor der geplanten Premiere absetzt. Kurz zuvor hatte Taylor noch offen über ihre psychische Gesundheit gesprochen: In ihrer Instagram Story offenbarte sie, seit 2024 an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu leiden. "Ich wurde vor etwa zwei Jahren mit PTBS diagnostiziert, was ich inzwischen als komplexe PTBS einschätze", schrieb die Social-Media-Persönlichkeit dort.

Zur Situation beigetragen hat ein anhaltender Rechtsstreit mit ihrem Ex-Freund Dakota Mortensen (33), mit dem sie einen zweijährigen Sohn namens Ever hat. Dakota hatte Taylor beschuldigt, ihn gewürgt und gegen ein Fenster gestoßen zu haben. Beide erwirkten gegenseitig einstweilige Schutzanordnungen. Ein Richter soll am 30. April entscheiden, ob diese dauerhaft werden. Auf der anderen Seite entschied die Staatsanwaltschaft Salt Lake County, keine Anklage gegen Taylor zu erheben. Staatsanwalt Slim Gill erklärte gegenüber der Daily Mail: "Nach Prüfung der Berichte und Beweise, die dem Draper Police Department und dem West Jordan Police Department vorgelegt wurden, hat das Büro des Bezirksstaatsanwalts von Salt Lake County entschieden, keine Anklage gegen Taylor Frankie Paul zu erheben." Auch Dakota meldete sich zuletzt in sozialen Netzwerken zu Wort und kündigte an, sich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, um sich auf seinen Sohn zu konzentrieren. "Mein Fokus liegt jetzt dort, wo er schon immer hätte sein sollen – bei meinem Sohn und dem Aufbau eines stabilen, gesunden Umfelds für ihn", schrieb er.

Taylor wurde einem breiteren Publikum durch die Reality-Show "The Secret Lives of Mormon Wives" bekannt, deren Produktion für Staffel 5 inzwischen ebenfalls pausiert wurde. Bereits 2023 war sie wegen häuslicher Gewalt festgenommen worden und bekannte sich später der schweren Körperverletzung schuldig. Aufnahmen des damaligen Vorfalls, die vergangenen Monat veröffentlicht wurden, zeigen sie in einer körperlichen Auseinandersetzung mit Dakota. Die Ereignisse hatten auch wirtschaftliche Konsequenzen: Der Snackkonzern Cinnabon beendete Mitte März seine Zusammenarbeit mit Taylor sowie mit "The Bachelorette". "Jüngste Entwicklungen und Vorwürfe rund um das führende Castmitglied haben uns dazu bewogen, diese Kooperation zu überdenken, da sie nicht mehr mit unseren Markenwerten übereinstimmt", hieß es in einem Statement des Unternehmens.

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Imago Taylor Frankie Paul in einem rosa Randi-Rahm-Couture-Kleid bei den 98. Academy Awards in Hollywood

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Imago Dakota Mortensen bei der Premiere von "The Secret Lives of Mormon Wives" Staffel 2 in Los Angeles

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Getty Images Taylor Frankie Paul, Mai 2025