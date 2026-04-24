Diese Jobs hat Taylor Frankie Paul wegen Skandal verloren

Für Taylor Frankie Paul (31) wäre in diesem Sommer eigentlich ein echter TV-Traumjob winken sollen – doch daraus wird nun nichts mehr. Wie die Zeitung The Sun berichtet, war die TV-Bekanntheit aus der Hulu-Show "The Secret Lives of Mormon Wives" bereits fest für Staffel 35 von "Dancing With the Stars" eingeplant. Der Deal sei Teil eines übergeordneten Vertrags mit Disney gewesen: Als Taylor als Kandidatin für The Bachelorette unter Vertrag genommen wurde, sei der "Dancing With the Stars"-Auftritt gleich mit dabei gewesen. Einem Insider zufolge habe sich die 31-Jährige darüber sogar mehr gefreut als über ihre Bachelorette-Rolle. "Sie war tatsächlich mehr von 'Dancing With the Stars' begeistert als davon, die Bachelorette zu sein", soll eine vertraute Person gesagt haben. Doch der Skandal um häusliche Gewalt hat all das zunichtegemacht.

Laut dem Bericht wäre Taylor in diesem Sommer zunächst eine größere Pauschale erhalten haben und im Verlauf des Wettbewerbs hätte sie weiter abkassiert. Als möglicher Tanzpartner sei sogar schon ein konkreter Name im Gespräch gewesen – Profi Brandon Armstrong (31). Doch nachdem Ermittlungen wegen mehrerer Vorfälle angeblicher häuslicher Gewalt zwischen ihr und ihrem Ex-Partner Dakota Mortensen (33) eingeleitet wurden und ein Video aus dem Jahr 2023 geleakt wurde, das zu Taylors Verhaftung geführt hatte, zog ABC die Reißleine. Nicht nur "The Bachelorette" wurde auf Eis gelegt – offenbar fiel damit auch der Tanzdeal weg. Inzwischen wurde zwar bekannt, dass keine neuen Anzeigen wegen häuslicher Gewalt gegen Taylor erhoben werden, doch die rechtliche Situation bleibt angespannt: Sie und Dakota haben gegenseitig Schutzanordnungen beantragt, und beim gemeinsamen zweijährigen Sohn Ever hat sie derzeit nur begleitetes Besuchsrecht.

Ihr "Dancing With the Stars"-Auftritt hätte sie übrigens zur dritten Darstellerin aus "The Secret Lives of Mormon Wives" gemacht, die in der Tanzshow antritt – ihre Kolleginnen Whitney Leavitt und Jen Affleck nahmen bereits in der vergangenen Staffel teil und belegten die Plätze sechs und neun. Während die Dreharbeiten zu Staffel 5 der Realityshow inzwischen wieder aufgenommen wurden und Taylors Cast und Crew laut TMZ geschlossen hinter ihr stehen, ist noch unklar, ob auch ihr "Bachelorette"-Kapitel eines Tages noch auf Sendung geht. Laut einem Insider sei die Staffel nicht abgesagt, sondern lediglich pausiert worden.

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Getty Images Taylor Frankie Paul bei der Premiere von Hulus "The Secret Lives Of Mormon Wives" Staffel 2 in den Paramount Studios, Los Angeles

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Instagram / dakota_mortensen Taylor Frankie Paul und Dakota Mortensen mit ihrem neugeborenen Baby

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Getty Images Taylor Frankie Paul, TV-Bekanntheit