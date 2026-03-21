Nicola Peltz enthüllt: Brooklyn gehört nun zur Peltz-Familie

Nicola Peltz-Beckham (31) hat im Interview mit dem Magazin Elle deutlich gemacht, dass ihr Ehemann Brooklyn Beckham (27) mittlerweile fest zur Peltz-Familie gehört. Die Schauspielerin beantwortete die Frage, wie ihre Eltern – der Milliardär Nelson Peltz und das Model Claudia Heffner Peltz (71) – Brooklyn nach der Hochzeit in die Familie aufgenommen hätten, mit einer klaren Aussage: "Wie einen weiteren Sohn." Nicola verriet außerdem, dass Brooklyn es liebe, mit ihren Brüdern Fußball zu spielen und sich bestens mit ihnen verstehe. Die Bemerkung wirkt wie ein gezielter Seitenhieb in Richtung seiner berühmten Beckham-Familie, von der sich Brooklyn im Januar öffentlich losgesagt hatte.

Im weiteren Verlauf des Interviews schwärmte Nicola von ihrem Ehemann und betonte, wie sehr Brooklyn ihre Träume unterstütze und das größte Herz der Welt habe. Die liebevollen Worte kommen zu einem Zeitpunkt, an dem Brooklyn weiterhin jeden Kontakt zu seinen Eltern Victoria und David sowie seinen Brüdern Romeo und Cruz ablehnt. Erst kürzlich sorgte der 27-Jährige für Aufsehen, als er am britischen Muttertag seiner Mutter Victoria keinerlei Aufmerksamkeit schenkte, dafür aber seiner Schwiegermutter Claudia auf Instagram gratulierte. Auch die Geburtstagsgrüße seiner Familie zu seinem eigenen Ehrentag ließ Brooklyn unbeantwortet – laut Berichten empfinde er diese als "performative Posts", die er zu beenden versuche.

Brooklyn und Nicola hatten im Jahr 2022 geheiratet, doch der Streit mit der Beckham-Familie schwelt offenbar seit dem vergangenen Jahr. Im Januar veröffentlichte Brooklyn ein Statement, in dem er seiner Familie vorwarf, sein ganzes Leben lang Narrative in der Presse kontrolliert und ihre Marke über echte familiäre Beziehungen gestellt zu haben. Der angehende Koch, der mittlerweile in den USA lebt, soll sogar rechtliche Schritte eingeleitet haben, damit jegliche Korrespondenz mit seinen Eltern nur noch über Anwälte läuft. Während Brooklyn den Kontakt zu Victoria und David meidet, soll er noch in regelmäßigem Austausch mit seinem Großvater Ted und dessen Frau Hilary stehen.

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Nicola Peltz mit ihren Eltern Nelson und Claudia im August 2025

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Getty Images / Pascal Le Segretain Nicola und Brooklyn Peltz-Beckham, 2025

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Getty Images Brooklyn und Nicola Peltz-Beckham bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party am 15. März 2026 in West Hollywood

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