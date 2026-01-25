Hochzeitstanz: Victoria Beckhams Freunde stehen ihr bei

Der Familienkrach um Brooklyn Peltz-Beckham (26) kocht weiter hoch: Auslöser der neuen Welle ist ein sechsseitiges Instagram-Statement, das der 26-Jährige am Montag veröffentlichte. Darin wirft er seiner Mutter Victoria Beckham (51) vor, bei seiner Hochzeit 2022 in Palm Beach "sehr unangemessen auf mir" getanzt und damit "vor allen" für seine "größte Demütigung" gesorgt zu haben. Auf die Bühne gebeten hatte damals Marc Anthony (57), ein langjähriger Freund der Familie, zu seinem Salsa-Hit "I Need To Know". Victoria tanzte kurz mit Brooklyn und laut Berichten verließ Braut Nicola Peltz (31) weinend den Saal. Seit der Eskalation im vergangenen Jahr meidet das Paar demnach Familientermine in London, Treffen fanden nicht statt, obwohl David (50) und Victoria laut Insidern das Gespräch suchen.

Jetzt melden sich Freundinnen und Freunde von Victoria über die Mail on Sunday und Birmingham Live zu Wort und verteidigen die Designerin mit deutlichen Worten. "Warum sollte Victoria nicht körperlich mit ihrem Sohn sein?", zitiert die Mail on Sunday eine Vertraute. "Sie hat nichts, wofür sie sich entschuldigen müsste, das ist eine innige Familie." Zeugen betonen, es sei kein intimer Solo-Moment gewesen: David, Tochter Harper, Cruz mit Eva Longoria (50) und auch Romeo seien ebenfalls auf der Bühne gewesen, es habe sich um einen Gruppentanz gehandelt. DJ Fat Tony, der beim dreitägigen Fest auflegte, schilderte bei "This Morning" auf ITV: "Es gab keinen ‚Slutdrop‘, keine Spice-Girls-Show. Es war ein lateinamerikanischer Moment – das Problem war das Timing." Marc habe "die schönste Frau im Raum" auf die Bühne gerufen, woraufhin Nicola den Raum verlassen habe. Freunde der Beckhams bestreiten zudem, Victoria sei betrunken gewesen; sie habe erst nach dem Tanz Alkohol getrunken.

Hinter den Kulissen, berichten Nahestehende, herrschten Traurigkeit und Sorge. David und Victoria wollen Brooklyn demnach "einfach nur in ihrem Leben", wie es die Mail on Sunday zusammenfasst; von Wut sei keine Rede, eher von Ratlosigkeit – auch mit Blick auf die Geschwister, etwa Harper, die ihren großen Bruder vermisse. Zwischen all dem Trubel gab es kleine Lichtblicke: Cruz spielte sein erstes bezahltes Konzert, und Victorias Solo-Song "Not Such An Innocent Girl" kletterte dank Streaming-Nostalgie an die Spitze der Download-Charts. Die Beckhams gelten privat seit jeher als tanzfreudig und körperlich zugewandt, Familienfeste sind traditionell laut, herzlich und eng – ein Stil, den Victoria und David seit Brooklyns Geburt 1999 pflegen und den Freunde als "jung und schnulzig" beschreiben. Ob und wann es zu einem Versöhnungsgespräch mit Brooklyn und Nicola mit seinen Eltern kommt, bleibt offen.

Instagram / victoriabeckham Mel C, Geri Halliwell, Emma Bunton und Victoria Beckham, Januar 2026

Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham und Nicola Peltz-Beckham bei ihrer Gelübdeerneuerung 2025

Instagram / victoriabeckham Romeo, Cruz, Harper, David und Victoria Beckham, November 2025