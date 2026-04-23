Trotz Familiendrama: Brooklyn Beckham zeigt Liebe zu Nicola

Während der Konflikt zwischen Brooklyn Peltz-Beckham (27) und seinen Eltern Victoria (52) und David Beckham (50) weiterhin für Schlagzeilen sorgt, zeigen Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz (31), dass ihre Liebe ungetrübt ist. Das Paar veröffentlichte am Mittwoch neue verliebte Fotos auf Social Media, auf denen die beiden klar im Mittelpunkt stehen. Auf einem der Schnappschüsse küsst Brooklyn die Schauspielerin zärtlich auf die Wange, während Nicola das Spiegelselfie mit ihrem Handy aufnimmt. Sie trägt einen lässigen schwarzen Trainingsanzug, er ein weißes T-Shirt und ein Baseball-Cap. Unter den Bildern ließ Brooklyn außerdem einen süßen Kommentar da: "Mein Mädchen bis zum Mond und zurück."

Die romantischen Aufnahmen erschienen kurz nachdem Victoria in der US-amerikanischen "Today Show" über ihr herausforderndes Jahr gesprochen hatte. Als die Moderatorinnen Jenna Bush Hager und Sheinelle Jones sie auf die schwierigen Monate ansprachen, sagte die Modedesignerin: "David und ich stehen uns sehr nahe und haben großartige Menschen um uns herum." Des Weiteren sagte sie: "Wir unterstützen uns gegenseitig in allem, was wir tun. Wir lieben unsere Kinder so sehr und haben uns immer wirklich darauf konzentriert, sie zu schützen." Ihren Sohn Brooklyn erwähnte sie dabei nicht namentlich. Brooklyn selbst schien das Interview wenig zu interessieren – er postete zeitgleich ein Foto mit seinen Hunden auf Instagram.

Der Streit zwischen Brooklyn und seinen Eltern schwelt schon länger, wie unter anderem Daily Mail berichtet. Im Januar veröffentlichte der 27-Jährige ein sechsseitiges Statement auf Social Media, in dem er seinen Eltern vorwarf, ihn den Großteil seines Lebens kontrolliert und versucht zu haben, ihn und Nicola zu trennen. Zuvor hatte er Victoria und David bereits auf Instagram blockiert und ihre anwaltliche Kommunikation auf den Rechtsweg beschränkt. Laut Berichten haben David und Victoria ihren Sohn seit dem vergangenen Mai nicht mehr gesehen, als Brooklyn und Nicola Davids 50. Geburtstagsfeier fernblieben.

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026

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Instagram / nicolaannepeltzbeckham Brooklyn Beckham und seine Frau Nicola Peltz zeigen sich verliebt.

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Getty Images David Beckham feiert mit Victoria Beckham den MLS-Cup-Sieg 2025

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