Adam Sandler ist im Jahr 2025 bestbezahlter Schauspieler

Adam Sandler (59) hat 2025 als bestbezahlter Schauspieler Hollywoods abgeräumt. Laut dem Wirtschaftsmagazin Forbes verdiente der Comedian im vergangenen Jahr stolze 48 Millionen Dollar (41,7 Millionen Euro) – und ließ damit sämtliche Kollegen hinter sich. Auf den Plätzen zwei und drei folgen Tom Cruise (63) mit 46 Millionen Dollar (40 Millionen Euro) sowie Mark Wahlberg (54) mit 44 Millionen Dollar (38,2 Millionen Euro). Bemerkenswert: Adam schaffte es an die Spitze, ohne eine einzige klassische Kinorolle zu übernehmen. Stattdessen setzte er voll auf seine langjährige Partnerschaft mit Netflix und brachte dort zwei Filme heraus – darunter "Happy Gilmore 2", bei dem er als Produzent fungierte.

Scarlett Johansson (41) sicherte sich als bestbezahlte Schauspielerin Platz vier mit 43 Millionen Dollar (37,4 Millionen Euro). Den Großteil ihres Einkommens verdiente sie laut Filmstarts mit Jurassic World: Die Wiedergeburt, für den sie bereits eine Grundgage von 20 Millionen Dollar (17,3 Millionen Euro) erhielt, plus einer Gewinnbeteiligung an dem Dino-Blockbuster. Mit 26 Millionen Dollar (22,6 Millionen Euro) schaffte es Millie Bobby Brown (22) als jüngste Schauspielerin überhaupt jemals auf die prestigeträchtige Forbes-Liste. Die Stranger Things-Darstellerin war 2025 in zwei der größten Netflix-Produktionen des Jahres zu sehen – neben ihrer Kultserie auch in dem 300 Millionen Dollar (261 Millionen Euro) teuren Sci-Fi-Abenteuer "The Electric State".

Für Adam ist es nicht das erste Mal, dass er das Ranking anführt. Bereits 2023 war der gebürtige New Yorker die Nummer eins unter Hollywoods Top-Verdienern, damals sogar mit beeindruckenden 77 Millionen Dollar (67 Millionen Euro). Der Schauspieler gilt seit Jahren als einer der wichtigsten Partner von Netflix und profitiert nicht nur von seinen Rollen, sondern auch von seiner Tätigkeit als Produzent. Mit seiner Rolle in "Jay Kelly" an der Seite von George Clooney (64) konnte sich Adam zudem seine dritte Golden-Globe-Nominierung sichern. Der Film kam vor dem Streaming-Start beim roten N immerhin für kurze Zeit in die Kinos.

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Getty Images Adam Sandler beim Santa Barbara International Film Festival, Februar 2026

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Getty Images Adam Sandler spricht bei ELLEs Women in Hollywood Celebration 2025 in Los Angeles

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Imago Millie Bobby Brown bei einem Promo-Event für Florence by Mills x Delsey Paris bei Macy’s in New York, Dezember 2025