Adam Sandler zahlt Influencern 3.400 Euro für sechs Sekunden

Für gerade mal sechs Sekunden eines Livestreams haben zwei Influencer unverhofft rund 3.400 Euro kassiert – und das dank Hollywood-Star Adam Sandler (59). Die Streamerin Fanfan, bürgerlicher Name Fiona Fan, und ihr Kollege PaymoneyWubby, bürgerlich Dennis Richardson, saßen ganz entspannt vor der Kamera, als ein beiläufiger Satz von Fanfan im Internet für Furore sorgte. Adam, der als Produzent des kürzlich auf Netflix erschienenen Films "Roommates" tätig ist, entdeckte den Clip und wollte ihn unbedingt für seine Produktion nutzen. Zusammen bringen es die beiden auf Twitch auf mehr als eine Million Follower.

Der besagte Satz, den Fanfan in einem Livestream im November vergangenen Jahres von sich gab, lautet sinngemäß: "Es gibt immer mindestens eine Person auf der Welt, die gerade masturbiert." Dieser Moment entwickelte sich zum viralen Hit und verzeichnet auf YouTube inzwischen über drei Millionen Aufrufe. Wie PaymoneyWubby auf Reddit berichtete, habe Adam den Clip persönlich entdeckt und ausdrücklich auf dessen Verwendung bestanden. Von dem ursprünglich 18 Sekunden langen Ausschnitt flossen am Ende nur sechs Sekunden in den Film ein – dafür erhielt jeder der beiden Streamer 2.000 Dollar, umgerechnet rund 1.700 Euro. Die einzige Gegenleistung, die der Deal von ihnen verlangte: zustimmen.

Adam ist nicht nur als Schauspieler bekannt, sondern produziert seit Jahren eigene Projekte, viele davon für Netflix. Der Comedian und Filmemacher hat über seine Produktionsfirma Happy Madison Productions bereits zahlreiche Komödien für den Streamingdienst realisiert. Fanfan und PaymoneyWubby hingegen sind vor allem in der Gaming- und Internetkultur zu Hause – sie zocken regelmäßig gemeinsam vor der Kamera und kommentieren das Zeitgeschehen im Netz. Dass ausgerechnet ein spontaner Livestream-Moment den Weg in einen Hollywood-Film findet, dürfte für die beiden ein unerwartetes Highlight ihrer bisherigen Karriere sein.

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Getty Images Adam Sandler beim Santa Barbara International Film Festival, Februar 2026

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Getty Images Adam Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York

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Getty Images Adam Sandler, Schauspieler