Adam Sandler ersetzt Christian Bale in Thriller-Remake

Christian Bale (52) ist raus, Adam Sandler (59) ist drin: Das geplante Netflix-Remake des gefeierten französischen Films "Auszeit", das unter dem englischen Titel "Time Out" entstehen soll, bekommt überraschend eine neue Hauptfigur. Regisseur Scott Cooper, der bereits mehrfach mit Christian zusammengearbeitet hat, muss nun doch ohne den Star planen. Stattdessen soll Adam Sandler die zentrale Rolle übernehmen, wie der Hollywood-Insider Jordan Ruimy bei World Of Reel berichtet. Gedreht wird für Netflix, das den Stoff als intensiven Thriller über einen Familienvater anlegt, der nach außen ein perfektes Bild abgibt, innerlich aber längst am Abgrund steht.

Im Film spielt Adam einen Geschäftsmann, der seiner Umgebung vorgaukelt, ununterbrochen im Job eingespannt zu sein. Termine, Meetings, Stress – nach außen wirkt alles geordnet, erfolgreich und souverän. In Wahrheit jedoch ist die Figur schon seit geraumer Zeit arbeitslos und verstrickt sich immer tiefer in ein Netz aus Lügen, um seiner Familie die bittere Realität zu verschweigen. Das Remake basiert auf dem französischen Original "Auszeit", das auf der Plattform Rotten Tomatoes auf beeindruckende 95 Prozent positive Kritiken kommt und als echter Kritiker-Liebling gilt. Parallel bereitet Netflix seine Zuschauer auf ein weiteres Großprojekt vor: den Sci-Fi-Actioner "War Machine", in dem "Reacher"-Star Alan Ritchson es mit einer gigantischen Bedrohung aufnehmen muss und sich damit im Actionfach in direkte Konkurrenz zu Dwayne Johnson positioniert.

Für Adam ist die neue Rolle eine Fortsetzung seines Netflix-Kurses, der ihn weit über seine frühen Klamauk-Komödien hinausgeführt hat. Mit Arbeiten wie "Uncut Gems", "Hustle" oder zuletzt dem vielgelobten "Jay Kelly" an der Seite von George Clooney (64) hat der Schauspieler gezeigt, wie stark er gebrochene, emotional aufgeladene Figuren spielen kann, die zwischen Alltagsfassade und innerem Chaos zerrieben werden. Fans beobachten seit Jahren, wie der Comedian privat eng mit seiner Familie verbunden ist und diese Nähe oft in Interviews betont – ein Hintergrund, der seiner Darstellung eines Mannes, der seine Liebsten um jeden Preis schützen will, zusätzliche Tiefe verleihen dürfte.

Getty Images Adam Sandler bei der "Happy Gilmore 2"-Premiere in New York

Getty Images Christian Bale bei der Europa-Premiere von "Amsterdam" in London

Getty Images Adam und Jackie Sandler bei den Critics Choice Awards 2026 in Santa Monica