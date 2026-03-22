Brooklyn Beckham und Ehefrau Nicola planen eigene TV-Serie

Brooklyn Peltz-Beckham (27) und seine Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31) planen offenbar ihre eigene TV-Serie. Laut einem Bericht der Zeitung The Sun sollen die beiden bereits in Gesprächen mit dem Streamingdienst Hulu stehen, um eine Dokuserie zu realisieren – ähnlich wie Brooklyns Eltern Victoria (51) und David Beckham (50) es zuvor mit Netflix taten. Der 27-Jährige wolle in der Show neben seinem kulinarischen Projekt auch über den Bruch mit seiner Familie sprechen, heißt es. Nachdem Brooklyn im Januar in einem Statement seine Eltern als "kontrollierend" bezeichnet und den Kontakt zu ihnen nur noch über Anwälte zugelassen hatte, scheint eine Versöhnung unwahrscheinlich. Der Sohn des Fußballstars hat sogar seine Geschwister, darunter seine 14-jährige Schwester Harper, in den sozialen Medien blockiert.

Ein Insider erklärte gegenüber The Sun, dass Brooklyn "daran interessiert" sei, eine Serie auf die Beine zu stellen. Ein Deal mit Hulu, das zu Disney gehört, würde das Paar "sofort fest in die oberste Liga katapultieren" und könnte mit den Netflix-Dokumentationen seiner Eltern konkurrieren. Obwohl Brooklyn und Nicola bereits hohe Geldsummen angeboten bekamen, um über den Familienzwist zu sprechen, hätten sie bisher abgelehnt. "Wenn sie sich entscheiden zu reden, wird es zu ihren eigenen Bedingungen sein", so die Quelle weiter. Außerdem wollten sie klarstellen, dass sie nicht von der Peltz-Familie kontrolliert werden und ihre eigenen Entscheidungen treffen.

Nachdem Brooklyn seine Eltern im Januar in einem Statement als "kontrollierend" bezeichnet und den Kontakt zu ihnen nur noch über Anwälte zugelassen hatte, scheint eine Versöhnung unwahrscheinlich. Der Sohn des Fußballstars hat sogar seine Geschwister, darunter seine 14-jährige Schwester Harper, in den sozialen Medien blockiert – auch die ihnen gewidmeten Tattoos an seinen Fingern habe er covern lassen. Mittlerweile herrsche seit über einem Jahr Eiszeit zwischen dem Ältesten und dem Rest seiner Familie.

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Beckham im Februar 2026

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Getty Images David Beckham feiert mit Harper, Victoria, Romeo und Cruz den MLS-Cup-Triumph von Inter Miami