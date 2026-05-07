Untreuevorwurf: Anastasiya Avilova zieht mit Freund zusammen

Trotz eines handfesten Streits in der Vergangenheit zeigen sich Anastasiya Avilova (37) und ihr Verlobter Patrick beim Bild-Renntag verliebt wie je zuvor. Im Promiflash-Interview verkündete die Reality-TV-Bekanntheit jetzt strahlend, dass die beiden den nächsten großen Schritt in ihrer Beziehung wagen: Sie ziehen gemeinsam in eine neue Wohnung: "Wir ziehen jetzt erst zusammen. Bisher haben wir nur in Patricks kleiner Wohnung gehockt. Jetzt bekommen wir unsere richtige Wohnung."

Sie ergänzte außerdem im Gespräch mit Promiflash: "Wir wohnen schon seit ein paar Monaten provisorisch zusammen. Ich bin bei ihm eingezogen, lebe aus Kartons. Aber jetzt ziehen wir richtig zusammen, es ist unsere gemeinsame Wohnung, wo keine vor mir geschlafen hat." Damit scheinen die Liebesturbulenzen zwischen den beiden endgültig überstanden zu sein – beim Bild-Renntag wirkten die Verlobten eng vertraut und sprachen voller Vorfreude über ihre Zukunftspläne.

Noch vor einigen Monaten hatte die Situation zwischen den beiden ganz anders ausgesehen. Anastasiya hatte damals via Instagram öffentlich schwere Vorwürfe gegen Patrick erhoben und angedeutet, dass er ihr nach einer Halloween-Party untreu gewesen sein könnte. Sie hatte in ihrer Story einen fremden schwarzen Halloween-Haarreif gezeigt, den sie bei ihm zu Hause gefunden hatte, und damit für reichlich Gesprächsstoff gesorgt. Nun scheinen die Vorwürfe kein Thema mehr zu sein – stattdessen planen die beiden ihre gemeinsame Zukunft unter einem neuen Dach.

Anzeige Anzeige

Imago Anastasiya Avilova und Patrick Herbach beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

Anzeige Anzeige

Imago Anastasiya Avilova und Patrick Herbach beim WORLD CLUB DOME Moon Edition im Deutsche Bank Park Frankfurt, 07.06.2025

Anzeige Anzeige

Imago Anastasiya Avilova und Patrick Herbach beim Bild-Renntag 2026 auf der Trabrennbahn Gelsenkirchen

Anzeige