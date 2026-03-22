Das erwartet die Fans im "Die Rosenheim-Cops"-Special

Die Dreharbeiten für das achte Winterspecial der ZDF-Serie Die Rosenheim-Cops sind abgeschlossen. Am 20. März fiel die letzte Klappe für den 90-minütigen Film "Kalt erwischt", der in Rosenheim, München und Umgebung entstand. Das Besondere an diesem Special: Erstmals ermitteln alle vier Cops gemeinsam in einem Fall. Sven Hansen (Igor Jeftić) und Julia Beck (Michaela Weingartner) bekommen Unterstützung von den Passauer Kollegen Kilian Kaya (Baran Hêvî) und Anton Stadler (Dieter Fischer), nachdem eine Unternehmerin einer lokalen Schokoladenfabrik auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen ist. Der Grund für die ungewöhnliche Zusammenarbeit: Der Tatort liegt exakt an der Grenze zwischen Ober- und Niederbayern.

In dem Fall geht es um Silke Fladerer-Stein, die Chefin eines Familiensüßwarenunternehmens, die an einem abgelegenen Ort überfahren wurde – kein Unfall, wie sich schnell herausstellt. Die vier Kommissare teilen sich in zwei Teams auf und ermitteln im engsten Umfeld der Toten. Dabei stoßen sie auf einige Ungereimtheiten: Warum hat sich Silkes jüngere Schwester Maike Haubach aus dem Familienunternehmen herausgehalten, obwohl sogar ihr Mann dort mit den Geschwistern zusammenarbeitet? Und weshalb engagierte Silke kurz vor ihrem Tod einen Privatdetektiv? Als eine zweite Leiche auftaucht, spitzt sich die Lage dramatisch zu.

Hinter den Kulissen sorgt vor allem das winterliche Setting für besondere Bilder und Erinnerungen. Produzentin Marlies Moosauer schwärmt in einem Statement des Produktionsunternehmens Bavaria Fiction von den Dreharbeiten im Schnee: "Ein Winter-Dreh mit den Cops ist für das ganze Team etwas Besonderes. Wir zeigen Rosenheim und Bayern von einer ganz anderen, wunderschönen Seite." Auf der Alm habe das Team einen beeindruckenden Blick über schneeweiße Alpen genossen. Regie führte Herwig Fischer nach einem Drehbuch von Dirk Wellbrock. Die Dreharbeiten liefen vom 25. Februar bis zum 20. März. Einen Ausstrahlungstermin für "Die Rosenheim-Cops: Kalt erwischt" gibt es bisher aber noch nicht.

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ZDF "Die Rosenheim-Cops: Kalt erwischt"-Darsteller

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Getty Images Michaela Weingartner beim Sommerempfang des Bayerischen Landtags in Schloss Schleißheim, Juli 2023

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Getty Images Schauspieler Dieter Fischer, November 2025

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