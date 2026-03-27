So sehr kämpfte Karin Thaler mit der Spielsucht ihrer Mutter

Karin Thaler (60) hat offen über die Spielsucht ihrer Mutter gesprochen, die das Leben der Rosenheim-Cops-Schauspielerin über Jahre hinweg beherrschte. Die Mutter begann mit Anfang 50, regelmäßig ins Casino zu gehen, um dort an den Spielautomaten zu sitzen. Gegenüber ihrer Tochter begründete sie dies damit, dass der Lärm der Automaten ihren Tinnitus übertönen könne, der sie in dieser Lebensphase zu quälen begann. Karin nahm die Erklärung zunächst hin: "Ich nahm das zunächst nicht ernst und wusste nicht, in welch schrecklichen Kreislauf sie geraten war." Karin erzählte in einem Interview mit dem Magazin Bunte: "Ich habe wie eine Blöde gearbeitet, um ihre Schulden zu bezahlen, die sie überall gemacht hat."

Der dramatische Höhepunkt der Sucht folgte im Jahr 1993, als Karins Mutter im Gefängnis landete. Sie hatte versucht, einen Supermarkt zu erpressen und forderte fünf Millionen Mark. Sollte sie das Geld nicht erhalten, drohte sie damit, der Presse zu stecken, dass Gift im Hüttenkäse sei, den sie dort regelmäßig kaufte. Das Gericht verurteilte sie wegen Diebstahls und versuchter räuberischer Erpressung zu dreieinhalb Jahren Haft. Trotz dieser extremen Situation hielt Karin zu ihrer Mutter, wie sie dem Magazin Bunte verriet. Heute blickt die Schauspielerin auf diese Zeit zurück und hat Worte für das gefunden, was sie damals durchgemacht hat: "Heute weiß ich, dass ich co-abhängig von ihrer Spielsucht war und in einer toxischen Beziehung zu ihr feststeckte."

Karin ist seit 2002 als Marie Hofer in der beliebten ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" an der Seite von Max Müller (61) und Marisa Burger (52) zu sehen und wurde durch die Rolle deutschlandweit bekannt. Im vergangenen Jahr feierte sie ihren 60. Geburtstag und kündigte an, beruflich etwas kürzertreten zu wollen, um sich mehr Freiraum zu schaffen. Die Schauspielerin ist seit vielen Jahren mit dem Gitarristen Milos Malesevic verheiratet und lebt in Bayern. Für Karin verkörpere ihr Mann die wahre Liebe, was laut eigener Aussage ihr persönliches Wohlbefinden stärke. Mit ihrer offenen Art, über persönliche und schwierige Themen zu sprechen, gibt sie nun Einblicke in eine Zeit ihres Lebens, die von der Suchterkrankung ihrer Mutter geprägt war und sie selbst an ihre Grenzen brachte.

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Getty Images Karin Thaler im März 2018

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Getty Images Karin Thaler und ihr Mann Milos, Juli 2013

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ZDF/Christian A. Rieger Frau Stockl (Marisa Burger, rechts) und Michi Mohr (Max Müller) zeigen Marie Hofer (Karin Thaler) einen Zeitungsartikel.

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