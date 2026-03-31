Marisa Burger hätte Rosenheim-Cops-Rolle fast nicht bekommen

Marisa Burger (52) stand Ende des vergangenen Jahres zum letzten Mal für Die Rosenheim Cops vor der Kamera. In einem Interview mit der Abendzeitung blickte die Schauspielerin jetzt auf die vergangenen Jahre zurück und enthüllte dabei ein überraschendes Detail: Beinahe hätte sie die beliebte Rolle der Miriam Stockl nicht bekommen. Vor rund 25 Jahren nahm Marisa am Casting für die damals neue Serie teil und war sich nach der Szene, die sie vorlas, sicher: "Das ist genau das, was ich spielen will. Das bin ich und darauf habe ich Lust." Doch dann kam die Absage, wie sie der Zeitung verriet. "Das war schon schlimm und ich war sehr geknickt", erinnerte sich Marisa an die Enttäuschung zurück.

Eine andere Schauspielerin bekam damals die Rolle der Miriam Stockl zugesprochen, doch die Zuschauer haben diese niemals zu Gesicht bekommen. Noch vor der Ausstrahlung der ersten Staffel kam es zu einer Umbesetzung, die Marisa unverhofft eine zweite Chance eröffnete. Der Grund: Die Regisseurin, die für die ursprüngliche Besetzung verantwortlich war, wurde ausgetauscht. "Der neue Regisseur hat die Serie dann neu aufgezogen und sich noch mal mein Casting-Band angeschaut", erzählte die Schauspielerin. Sie wurde erneut zum Vorsprechen eingeladen und erhielt schließlich die Rolle. Wer sie beim ersten Casting ausgestochen hatte, behielt Marisa für sich.

Dass ihre Figur so beliebt werden würde, damit hatte Marisa damals nicht gerechnet – zumal ihre Rolle ursprünglich eher kleingehalten werden sollte. Im Laufe der Jahre entwickelte sich Miriam Stockl jedoch zu einer zentralen Identifikationsfigur der Krimiserie. Obwohl Marisas letzter Drehtag für "Die Rosenheim Cops" bereits länger hinter ihr liegt, ist sie in der 25. Staffel noch in ihrer Paraderolle zu sehen. Der Ausstieg ihrer Figur wird voraussichtlich im Herbst 2026 im ZDF ausgestrahlt. Wie genau Miriam Stockls Abschied ablaufen wird, halten die Produzenten bislang geheim. Klar ist, viele Fans werden die Polizeisekretärin schmerzlich vermissen.

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Imago Schauspielerin Marisa Burger im Dezember 2024

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ZDF, Bojan Ritan Marisa Burger, Ursula Maria Burkhart und Sarah Thonig bei "Die Rosenheim-Cops"

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ZDF "Die Rosenheim-Cops"