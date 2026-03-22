Geflirtet? Arielle Rippegather beleidigt Annemarie heftig

Arielle Rippegather (35) geht auf Instagram in die Offensive und attackiert Annemarie Eilfeld (35) auf drastische Weise. Die Realitydarstellerin ist wütend über ein Verhalten, das sich auf einer Party ereignet haben soll. In mehreren Instagram-Storys macht Arielle ihrem Ärger Luft und berichtet, dass Annemarie ihren Partner auf "extrem respektlose und unangemessene Weise" angemacht habe. Dabei betont sie ausdrücklich, dass es sich nicht um einen harmlosen Flirt gehandelt habe. "Wir reden von Aussagen unter der Gürtellinie, die einfach nur noch niveaulos und beschämend sind", schreibt Arielle in ihrer Story. Sie stellt die Frage, wie jemand so wenig Anstand haben könne, vor allem da Annemarie selbst in einer Beziehung sei und ein Kind habe.

In weiteren Storys wird Arielle noch deutlicher und schreckt auch vor derben Beleidigungen nicht zurück. "Da ist man in einem Mädelswochenende und irgendeine Bitch, die verheiratet ist, macht meinen Freund an", ärgert sich die Influencerin. Dabei zeigt sie auch den Mittelfinger in die Kamera und verwendet weitere vulgäre Ausdrücke. Am Ende ihrer Tirade zitiert Arielle sogar einen Spruch von Dieter Bohlen (72) und schreibt: "Dieter Bohlen hatte recht, 'Bitch bleibt Bitch'! Annemarie Eilfeld, du Abschaum." Zusätzlich blendet sie einen Chatverlauf mit einer Freundin ein, die schreibt: "Ich hasse die. Wir hauen ihr auf die Schnauze, Schatz."

Annemarie wurde durch ihre Teilnahme bei der Castingshow Deutschland sucht den Superstar bekannt und machte anschließend auch als Sängerin Karriere. Später war sie in diversen Realityformaten zu sehen. Arielle ist ebenfalls aus verschiedenen Fernsehformaten bekannt und teilt regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf Social Media. Zu den schweren Vorwürfen von Arielle hat sich Annemarie bislang nicht geäußert. Ob sie auf die öffentlichen Anschuldigungen und Beleidigungen reagieren wird, bleibt abzuwarten.

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Gerald Matzka/Getty Images, Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather und Annemarie Eilfeld

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Getty Images Annemarie Eilfeld, Sängerin

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Instagram / ariellerippegather_official Arielle Rippegather, Reality-TV-Star