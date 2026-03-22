"Schlechteste Show": Fans zerreißen Christina Aguilera

Christina Aguilera (45) hat kürzlich mit ihrem Konzert in Mexiko-Stadt für mächtig Ärger bei ihren Fans gesorgt. Die Sängerin trat im Palacio de los Deportes auf, leistete sich dabei aber einen peinlichen Fauxpas: "Ich liebe euch so sehr, New Mexico!", rief sie ihrem Publikum zu und verwechselte damit das lateinamerikanische Land mit dem gleichnamigen US-Bundesstaat. Doch der Versprecher war nicht das einzige Problem des Abends: Viele Konzertbesucher beschwerten sich über die Länge der Show, die lediglich rund 55 Minuten dauerte, obwohl angeblich ein deutlich längeres Set angekündigt worden war. Hinzu kam, dass Christina mehr als eine Stunde zu spät auf die Bühne kam.

Auch die Bühnenproduktion sorgte für Unmut. Laut Berichten der Daily Mail war die Inszenierung enttäuschend, die Beleuchtung schlecht und viele Songs wurden gekürzt. Auf Social Media machten Fans ihrem Frust Luft. "Ich war dort, schlechteste Show aller Zeiten. Ich mochte sie, aber sie hat Mexiko eine halbherzige Low-Budget-Show geliefert", schrieb ein enttäuschter Fan. Andere kritisierten die Songauswahl, da bekannte Hits wie "Candyman" oder "Come On Over" fehlten. Allerdings gab es auch Stimmen, die die 45-Jährige verteidigten. Ein Fan schrieb: "Christina Aguilera kam nach Mexiko-Stadt, begann eine Stunde zu spät, nannte es 'New Mexico' und trat nur 55 Minuten auf. Ihr werdet es nie schaffen, dass ich sie hasse!"

Christina ist derzeit viel unterwegs. Nur wenige Tage vor ihrem umstrittenen Auftritt in Mexiko-Stadt stand sie beim Sips & Sounds Music Festival in Austin, Texas auf der Bühne. Am kommenden Wochenende wird sie in Costa Rica auftreten, bevor es im April nach Abu Dhabi geht. Die Sängerin hatte zuletzt bei der Premiere des Musicals "Burlesque" in London für Aufsehen gesorgt, als sie in einem auffälligen grünen Korsettkleid erschien. Neben ihren Live-Auftritten arbeitet Christina derzeit an neuer Musik und kündigt außerdem eine Dokumentation über ihr Comeback an. Im Dezember feierte sie in Paris mit einem TV-Special das 25-jährige Jubiläum ihres Weihnachtsalbums "My Kind of Christmas".

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Getty Images Christina Aguilera, Sängerin

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Getty Images Sängerin Christina Aguilera bei den Joy Awards 2025

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Getty Images Christina Aguilera im August 2002