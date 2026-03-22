"Heftig": Giovanni Zarrella über temporäre Trennung von Jana

Giovanni Zarrella (48) hat im Podcast "Tutto bene! Mit Giovanni und Stefano Zarrella" über eine schwierige Zeit in seinem Leben gesprochen. In der neuesten Folge beantworteten der Moderator und sein Bruder Stefano Fragen ihrer Zuhörer. Dabei ging es unter anderem darum, ob sich die beiden vorstellen könnten, in unterschiedlichen Ländern oder Zeitzonen zu leben. Die Frage rief bei Giovanni emotionale Erinnerungen an die Aufnahmen seines aktuellen Albums hervor, die er im kanadischen Vancouver produzierte – fernab von seiner Frau Jana Ina Zarrella (49) und seinen beiden Kindern.

Die räumliche und zeitliche Distanz zu seiner Familie empfand der Sänger als enorme Belastung. "Da ist der Zeitunterschied neun Stunden. Und das fand ich schon echt viel", erklärte er im Podcast. Besonders schwierig sei für ihn gewesen, dass bereits ein großer Teil des Tages seiner Liebsten vorbei war, wenn er morgens aufwachte. "Wenn du morgens um neun [Uhr] wach wirst, ist es hier schon 18 Uhr abends. Dann habe ich das Gefühl gehabt, bei meinen Kindern, bei meiner Frau ist schon der ganze Tag gelaufen", schilderte Giovanni seine Gefühlslage. Die Sorge, wichtige Momente zu verpassen oder nicht für seine Familie da sein zu können, habe ihn ständig begleitet. "Dieser Unterschied von neun Stunden, der bricht dir das Genick. Der ist brutal. Du bist wie in einer anderen Welt. Das fand ich schon heftig", gestand der 48-Jährige.

Giovanni und Jana Ina haben im vergangenen Jahr bereits ihren 21. Hochzeitstag gefeiert. Für den Musiker sind seine Frau und seine beiden Kinder das, was Heimat für ihn ausmacht. "Die Menschen, die man um sich hat", seien für ihn das einzige Zuhause, das er brauche, betonte er im Podcast. Besonders die kleinen Rituale wie neben seiner Frau aufzuwachen oder seine Tochter morgens zur Schule zu bringen, geben ihm in seinem trubeligen Alltag Halt und Geborgenheit.

Anzeige Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella, TV-Persönlichkeiten

Anzeige Anzeige

Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien

Anzeige Anzeige

AEDT / ActionPress Jana Ina und Giovanni Zarrella, 2024