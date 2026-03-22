Kopfverletzung: Krebskranke Jessie J nach Unfall in Klinik

Jessie J (37) musste kurz vor einem Auftritt ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Sängerin hatte sich auf der Fahrt zu ihrer Show heftig den Kopf am Autodach gestoßen, als sie in das Fahrzeug einstieg. Nach dem heftigen Aufprall befürchtete Jessie, sich den Nacken gebrochen zu haben. Sie teilte den Schockmoment mit ihren Fans in den sozialen Medien und postete Aufnahmen aus dem Krankenhaus, die sie während einer Magnetresonanztomografie zeigten.

Vor ihrer Performance meldete sich die Musikerin erneut aus dem Backstage-Bereich zu Wort. "Ja, ich kann meinen Kopf einfach nicht bewegen. Mir geht es gut. Ich muss nur ein paar Schmerzmittel nehmen und da durchmarschieren", erklärte sie gegenüber Birmingham Live. Die Sängerin fügte hinzu: "Ich dachte, ich hätte mir den Nacken gebrochen, aber das habe ich nicht. Aber ich habe mir wirklich meinen Nacken und meinen Rücken verletzt." Trotz der starken Schmerzen ließ sich Jessie nicht davon abhalten, auf die Bühne zu gehen.

Für Jessie bedeutet dieser Zwischenfall erneuten Klinikstress nach einer ohnehin schwierigen Zeit. Die Künstlerin, die mit bürgerlichem Namen Jessica Ellen Cornish heißt, hatte im vergangenen Jahr die Diagnose Brustkrebs erhalten und sich im Juni einer Operation unterziehen müssen, bei der ihr eine Brust entfernt wurde. Bei einem Auftritt bei den Music Industry Trust Awards sprach Jessie offen darüber, wie sehr die Diagnose ihr Leben verändert hat. "Dieses Jahr hat meine ganze Welt verändert. Meine Perspektive, welche Kämpfe ich mir aussuche. Wenn der Tod an deine Tür klopft und du quasi antworten und ihn wegtreten musst, verändert das einfach alles."

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Instagram / jessiej Jessie J, Sängerin

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Instagram / jessiej Jessie J im MRT

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Instagram / jessiej Jessie J, britische Sängerin