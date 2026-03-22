GSP 26: Glasperlenspiel kehrt mit einem neuen Album zurück

Carolin Niemczyk (35) und Daniel Grunenberg (37) von Glasperlenspiel machen nach einer längeren kreativen Pause gemeinsam wieder Musik. Das Elektropop-Duo hat jetzt sein fünftes Studioalbum mit dem Titel "GPS 26" angekündigt, das am 23. Oktober dieses Jahres erscheinen wird, wie Universal Music berichtet. Der Albumtitel ist dabei mehr als nur eine Namensgebung – er steht für eine musikalische und persönliche Standortbestimmung der beiden Künstler. "Für uns ist 'GPS' ein Symbol dafür, wo wir gerade stehen. Wir haben uns neu kalibriert", erklärte Daniel. Das neue Werk verspricht eine Weiterentwicklung ihres charakteristischen Sounds und wird auf allen gängigen Streaming-Plattformen verfügbar sein. Zusätzlich wird es physische Editionen sowie exklusives Merchandise geben.

Die neuen Songs verbinden die für Glasperlenspiel typischen eingängigen Melodien und tanzbaren Elektropop-Beats mit atmosphärischeren und vielschichtigeren Produktionen. Erste Singles wie "Horizont" oder "Neues Normal" deuten darauf hin, dass die Band musikalisch reifer geworden ist und sich textlich mit Themen wie Veränderung, Unsicherheit und Hoffnung auseinandersetzt. "Auf diesem Album sind wir so ehrlich wie nie zuvor. Es geht um das Erwachsenwerden, um das Festhalten und Loslassen, um die Suche nach dem eigenen Platz in einer Welt, die sich ständig verändert", beschrieb Carolin die lyrische Ausrichtung. Während einige Tracks an frühere Hits wie "Geiles Leben" erinnern, wagen andere den Schritt in melancholischere, elektronischere Klangwelten.

Nach der Veröffentlichung im Herbst plant das Duo für das kommende Frühjahr eine ausgedehnte Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Die beiden Musiker sind seit über einem Jahrzehnt im Geschäft und haben in dieser Zeit eine beeindruckende Diskografie aufgebaut – von ihrem Debüt "Beweg dich mit mir" bis zum kommerziell erfolgreichen Album "Licht & Schatten". "GPS 26" fügt sich nahtlos in diese Entwicklung ein und markiert gleichzeitig einen Wendepunkt in ihrer Karriere. Carolin und Daniel arbeiten nicht nur musikalisch seit vielen Jahren als Team zusammen, sondern teilen auch privat einen gemeinsamen Weg, was sich in der persönlichen Tiefe ihres neuen Werks widerspiegelt.

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Getty Images Daniel Grunenberg und Carolin Niemczyk, Musiker

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AEDT / ActionPress Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg, Musiker

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AEDT / ActionPress Daniel Grunenberg und Carolin Niemczyk, 2025