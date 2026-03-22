Konsequenzen: Inez Björg David löscht "Jerks" aus ihrer Vita

Inez Björg David (44) zieht jetzt offenbar Konsequenzen und distanziert sich von der Serie "Jerks". Auf Instagram teilte die Schauspielerin einen Screenshot einer E-Mail, die sie an ihr Management geschickt hatte. Darin forderte sie: "Ich fände es toll, wenn ihr 'Jerks' aus meiner Vita löscht. Ich kriege das Kotzen und bin so voller Wut." Kurze Zeit später erhielt Inez die Antwort, dass die Show tatsächlich aus ihrer Vita entfernt werde. Mit diesem Schritt scheint die Verbotene Liebe-Bekanntheit ein klares Zeichen setzen zu wollen.

Der Grund für diese drastische Entscheidung scheint in der angespannten Situation zwischen Christian Ulmen (50) und Collien Fernandes (44) zu liegen. Inez ist sowohl mit Christian als auch mit Collien befreundet. Während Christian das Gesicht der Serie "Jerks" ist, hat Collien schwere Vorwürfe gegen ihren Ex-Mann erhoben, mit dem sie ein gemeinsames Kind hat, und Anzeige erstattet. Mehrere Kollegen und Kolleginnen aus der Branche haben sich bereits zu dem Fall geäußert – nun scheint auch Inez Stellung zu nehmen.

Collien soll Ende 2025 beim Bezirksgericht in Palma de Mallorca Strafanzeige gegen Christian erstattet haben. Dem Magazin Der Spiegel zufolge wirft sie ihm darin "Identitätsdiebstahl über soziale Netzwerke" vor. Christian soll angeblich in ihrem Namen mit Männern Kontakt aufgenommen und dabei sogar intime Bilder und Videos von Collien verschickt haben. Die Moderatorin beschuldigte den Schauspieler zudem, mit 30 Männern "Onlineaffären und Telefonsex" in ihrem Namen gehabt zu haben. Christians Rechtsbeistand teilte in einem Statement laut Presseportal mit: "Aus Anlass der aktuellen Spiegel-Berichterstattung zeigen wir an, dass wir ab sofort und allein die presserechtlichen Interessen von Christian Ulmen vertreten. Die Berichterstattung ist nach summarischer Überprüfung aus mehreren Gründen rechtswidrig." Für ihn gilt weiterhin die Unschuldsvermutung.

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Imago Inez Bjørg David, Schauspielerin

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Nicole Kubelka / Future Image Christian Ulmen und Collien Ulmen-Fernandes im Juni 2019

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