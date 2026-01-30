Für sein Opfer: Annemarie Eilfeld empfiehlt Gil ein Retreat

Auf Julian F. M. Stoeckels (38) bunter Dschungelparty in Berlin nimmt Annemarie Eilfeld (35) kein Blatt vor den Mund, als sie auf Gil Ofarim (43) angesprochen wird. Im Gespräch mit Promiflash wird die Sängerin gefragt, ob Gil durch seine Teilnahme am Dschungelcamp sein ramponiertes Image geradebiegen könne. Ihre Antwort fällt knapp und deutlich aus: "Nein." Statt auf einen Neustart vor laufenden Kameras zu setzen, habe Gil ihrer Meinung nach nur eine sinnvolle Option: "Das Einzige, was dieser Mann tun kann, um sich selbst und der Öffentlichkeit einen Gefallen zu tun, ist, sich komplett aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen, in ein Retreat zu gehen und vielleicht in ein paar Jahren oder so wiederzukommen und zu sagen: 'Leute, was war das eigentlich für eine Schei*e, die ich da gemacht habe?'"

Besonders übel stößt ihr auf, dass Gil mit seiner Geschichte weiterhin Geld im TV verdienen kann. "Für mich ist das ein Nachtreten in Richtung des Hotelmitarbeiters. [...] Die bekommen kein Geld. Die bekommen keine Aufmerksamkeit. Die sitzen da und ärgern sich wahrscheinlich", schießt Annemarie im Promiflash-Interview und spielt damit auf den Mann an, der im Mittelpunkt des damaligen Skandals im Jahr 2021 stand. Dass der Musiker nun ausgerechnet im Dschungelcamp vor Millionenpublikum sitzt, findet Annemarie vor diesem Hintergrund problematisch.

Nicht nur Annemarie sieht Gils Auftritt kritisch – auch bei vielen Zuschauern auf Instagram kommt sein Verhalten nicht gut an. In den sozialen Medien hieß es zuletzt, Gils Auftritte wirkten "sehr einstudiert" und ihm werde "kein Wort geglaubt". Besonders, weil sich der Musiker beharrlich weigerte, über den Skandal von 2021 zu sprechen, während die anderen Kandidaten offen über ihre eigenen Baustellen sprachen, zeigten viele Fans Unverständnis. "Er macht sich einfach immer unbeliebter. Unfassbar", kommentierte ein User. Eine andere Stimme kritisierte: "Gil hat null Selbstreflexion. Das, was er gemacht hat, war unterste Schublade, das wird nicht so schnell vergessen." Auch die fehlende Reue und echte Authentizität wurden ihm von den Zuschauern abgesprochen.

Anzeige Anzeige

Collage: Getty Images, RTL Collage: Annemarie Eilfeld und Gil Ofarim

Anzeige Anzeige

RTL Gil Ofarim, Dschungelcamp 2026

Anzeige Anzeige

Imago Annemarie Eilfeld, Januar 2026