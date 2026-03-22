Eric Stehfest hat vor Beziehung mit Edith viel mehr gelacht

Eric Stehfest (36) ist aktuell in der Sendung Promis unter Palmen zu sehen – und den Zuschauern fällt dabei vor allem auf, wie gut gelaunt der Schauspieler wirkt. Im Interview mit YouTuber Ramon Wagner sprach er jetzt offen darüber, dass er in dem Format so viel wie noch nie gelacht und gestrahlt habe. Vielen seiner Fans, die seinen schwierigen Weg in den vergangenen Monaten mitverfolgt haben, sei aufgefallen, dass er wieder deutlich mehr Lebensfreude ausstrahle als zuvor. "Das ist mir selber auch aufgefallen: Ich glaube, ich habe noch nie so viel in einem Format gelacht wie bei 'Promis unter Palmen'. Man sieht mich ja dann doch des Öfteren mal strahlen und lachen", erzählte Eric im Gespräch.

Der Realitystar machte dabei auch deutlich, dass er diesen fröhlichen Eric in Zukunft öfter zeigen möchte. "Diesen Eric will ich in weiteren Formaten auch viel mehr präsentieren. So kenne ich mich natürlich noch, bevor ich Edith kennengelernt habe. Da war ich ein ziemlich fröhlicher Mensch", erklärte er. Eric betonte außerdem, dass er nicht noch einmal in ein so tiefes Loch fallen wolle und keine toxische Beziehung mehr zulassen werde. "Ich bin ein neuer Mensch, ich habe neue Werte, ich liebe Frieden und Ruhe mehr als Halligalli und Party. Ich bin gerade auf einem ziemlich guten Weg mit mir selbst", sagte er.

Eric und Edith Stehfest waren jahrelang ein Paar und haben zwei gemeinsame Kinder. Im vergangenen Jahr machten sie ihre Trennung öffentlich. Der Schauspieler hatte sich 2019 aus seiner Schauspielkarriere zurückgezogen, unter anderem war er fünf Jahre lang bei GZSZ zu sehen gewesen. In einem früheren Interview mit Ramon hatte Eric erklärt, dass er sich damals auf den Vergewaltigungsprozess von Edith konzentrieren musste und seine Karriere dafür zurückgestellt habe.

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Joyn Eric und Edith Stehfest, "Promis unter Palmen"-Kandidaten 2026

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Eric und Edith Stehfest bei der Mercedes-Benz Fashion Week 2018 in Berlin

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Imago Eric Stehfest bei der Premiere von Promis unter Palmen im Cinenova Kino in Köln, 04.02.2026

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