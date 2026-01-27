Fehlgeburt: Diese Situation lässt Annemarie Eilfeld leiden

Annemarie Eilfeld (35) sprach bei der Dschungelparty von Julian F. M. Stoeckel (38) über eine Lebenskrise, die sie nach wie vor zutiefst bewegt. Gegenüber Promiflash offenbarte die Sängerin, dass sie immer noch stark unter den Folgen ihrer Fehlgeburt leidet, die sie vor einiger Zeit erleben musste. Besonders belastend seien für sie bestimmte Situationen, wie etwa der Gang zum Frauenarzt. Dort werde sie jedes Mal schmerzlich an die Freude erinnert, die sie damals empfand, bevor der Verlust ihr den Boden unter den Füßen wegzog. "Es tut immer noch weh. Ich denke immer dran, in gewissen Situationen. Zum Beispiel beim Frauenarzt denke ich daran, wie ich mich damals gefreut habe und dann dieser Schlag in die Magengrube kam und ich dachte: 'Oh nein.' Es gibt so Sachen, die mich immer wieder daran erinnern – das ist schlimm", sagte die Schlagersängerin sichtlich bewegt.

Trotz der bleibenden Schmerzen versucht Annemarie, ihren Blick auf die positiven Aspekte ihres Lebens zu richten. Derzeit konzentriert sie sich ganz auf das Glück, das sie in ihrem Kind und den gemeinsamen Momenten mit ihrer Familie findet. "Ansonsten versuche ich einfach, dankbar zu sein und das Leben und das Kind zu genießen, was wir zum Glück haben dürfen", teilte sie in einem optimistischen Ton gegenüber Promiflash mit. Offenbar gibt ihr diese Haltung die Kraft, schweren Gedanken manchmal zu entfliehen und nach vorne zu schauen, auch wenn der Verlust sie langfristig begleiten wird.

Vor rund drei Monaten hatte Annemarie auf Instagram bewegende Worte für ihren schweren Verlust gefunden. Damals schrieb die Musikerin: "Ich dachte, wenn ich es tief in meinem Herzen verstecke, würde der Schmerz irgendwann verblassen. Doch er ist geblieben. Leiser – aber immer noch da." Diese Offenheit bewegte viele ihrer Fans. Besonders nah ging dabei die Frage, die sie immer wieder umtrieb: "Oft frage ich mich, wer du geworden wärst. Wie deine Stimme heute geklungen hätte. Wie dein Blick die Welt gesehen hätte." Mit ihrer ehrlichen Botschaft machte Annemarie deutlich, wie sehr sie das ungeborene Kind weiterhin begleitet.

Imago Annemarie Eilfeld, Januar 2026

Instagram / annemarie_eilfeld Annemarie Eilfeld, Sängerin

