Ohne Rollstuhl: Hella von Sinnen ist zurück im Rampenlicht

Hella von Sinnen (67) ist zurück im Rampenlicht – und das ganz ohne Rollstuhl! Nach einem schweren Sturz im Februar 2024, bei dem sie sich beide Beine brach, stand die beliebte Comedienne am Samstagabend wieder vor der Kamera, dieses Mal für die Sendung "Wer weiß wie wann was war". Im Gespräch mit der Bild verriet Hella, dass es ihr gesundheitlich mittlerweile deutlich besser gehe. "Ich war fleißig in der Reha, um wieder an Mobilität zu gewinnen", erklärte sie. Auch weiterhin mache sie Physiotherapie, um an sich zu arbeiten. Dennoch muss sie noch immer medizinische Schuhe tragen: "Der Unfall hatte Folgen. Ein Sprunggelenk wurde versteift. Das rechte Bein ist wegen der massiven Fraktur kürzer. Das wird durch die medizinischen Schuhe ausgeglichen."

Bei ihrem Auftritt in der Show von Stefan Raab (59) und Barbara Schöneberger (52) bewies Hella, dass sie trotz allem nach wie vor die humorvolle und schräg-lustige Persönlichkeit ist, die ihre Fans so sehr schätzen. Gemeinsam mit Hugo Egon Balder (76) sorgte sie als Gast für jede Menge Unterhaltung und zeigte, dass sie nichts von ihrem Charme verloren hat. "Ich hatte Riesenspaß, weil ich wahnsinnig gerne quizze und die Idee der Show großartig finde", erklärte sie. Außerdem ist sie ein großer Fan von Stefan und freut sich, dass er wieder so präsent ist. "Deshalb habe ich jetzt auch gerne zugesagt. In Kombination mit Barbara, die ebenfalls genial ist, ist es für mich ein Dreamteam", schwärmte die 67-Jährige.

Bereits vor einem Jahr sorgte die Rückkehr der Künstlerin in die Öffentlichkeit für Aufsehen. Damals hatte sie es nach monatelanger Reha geschafft, zwar noch im Rollstuhl, aber dennoch voller Zuversicht zu den TV-Studios nach Köln zu kommen. Mit Krücken betrat sie schließlich die "Genial daneben"-Bühne und begrüßte ihr Publikum wie gewohnt mit ihrem einzigartigen Humor. Offen erklärte sie den Zuschauern: "Ich stürzte bei dieser RTL-Aufzeichnung in Duisburg schwer und habe mir beide Beine gebrochen." Sie verriet außerdem in einem YouTube-Interview mit Massengeschmack-TV: "Ich habe jetzt seit acht Monaten nicht mehr gesoffen... Ich kann mich ja nicht besaufen, wenn ich nicht laufen kann. Wie soll das gehen?"

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RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Hugo Egon Balder und Hella von Sinnen bei "Wer weiß wie wann was war"

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RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Barbara Schöneberger und Stefan Raab bei "Wer weiß wie wann was war"

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RTL / Raab Entertainment / Willi Weber Hella von Sinnen mit Barbara Schöneberger, Stefan Raab und den restlichen Gästen bei "Wer weiß wie wann was war"